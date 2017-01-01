В Алтайском крае из продажи изъято более 2,5 тыс упаковок с лосьоном, в том числе - с "Боярышником"

На предпринимателей составили протоколы об административном правонарушении. Также во время рейдов было арестовано 17 штук косметического лосьона. [ подробнее ]