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|27.01.2017
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[19:49]
Омская область готовится к проведению Арктического форума в ноябре 2017 года
Организаторы форума "ВТТА-Омск-2017" нацелены на продвижение высокотехнологичной продукции омских предприятий для освоения северных территорий. [ подробнее ]
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[16:41]
В Кемерово задержан по подозрению в получении взятки инспектор налоговой службы
По версии следствия, за взятку в 1,5 млн рублей инспектор предложил снизить сумму налоговых отчислений с 25 до 3 млн рублей. [ подробнее ]
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[16:16]
Снижены тарифы на рейсы компании "Уральские авиалинии" в Москву из Сибири
Для того, чтобы присоединиться к программе "Крылья", необходимо зарегистрироваться на сайте авиакомпании. [ подробнее ]
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[15:40]
В Томске осужден пособник в контрабанде наркотиков из Китая в особо крупном размере
В марте 2016 года заказанная посылка поступила в Россию. Преступная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками таможни, обнаружившими наркотик в почтовом отправлении. [ подробнее ]
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[15:14]
Из-за неблагоприятных дорожных условий происходит каждое 2-ое ДТП в Красноярском крае
Об этом при подведении итогов оперативно-служебной деятельности подразделений ГИБДД в 2016 году заявил начальник регионального управления МВД РФ генерал-майор полиции Александр Речицкий. [ подробнее ]
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[14:51]
В Республике Алтай 22-летний мужчина в пьяной ссоре жестоко зарезал своего 47-летнего отца
30 ударов двумя ножами. [ подробнее ]
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[14:45]
Женская сборная Новосибирского госуниверситета будет играть в премьер-лиге КВН
Главным партнером команды выступил фонд-собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ", обозначивший развитие КВН при университете одной из приоритетных своих задач. [ подробнее ]
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[14:37]
В Иркутской области бывшего главу муниципального образования обвиняют в махинацмях
Сейчас Владислав Романов отбывает наказание в колонии строгого режима за покушение на получение взятки в крупном размере. [ подробнее ]
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[12:41]
В Чите Музей декабристов презентовал уникальный аудиогид для посетителей
Аудиогид музею удалось приобрести благодаря реализации госпрограммы Забайкальского края "Доступная среда" до 2020 года. [ подробнее ]
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[12:14]
В Красноярске пройдет Российский патриотический фестиваль
Фестивальные площадки формируют по трем основным направлениям: "Военный патриотизм", "Гражданский патриотизм" и "Спорт и здоровый образ жизни". [ подробнее ]
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[11:37]
В Новосибирске находящаяся в декретном отпуске сотрудница банка подрабатывала торговлей наркотиками
Также она осуществляла поиск новых "закладчиков", размещая объявления о "работе" в социальных сетях. [ подробнее ]
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[11:34]
В Иркутске "Птичья гавань" получила статус охраняемой природной территорией местного значения
Предложение было рассмотрено и одобрено в конце 2016 года. Озерно-болотному комплексу "Птичья гавань" была присвоена категория "природный ландшафт". [ подробнее ]
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[11:26]
Два человека погибли в Приангарье в легковом автомобиле, врезавшемся в стоящую фуру
После этого вылетевшего на встречную полосу под Камаз. [ подробнее ]
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[11:14]
В Приангарье жительница села Хандагай зарезала своего 36-летнего мужа
Утром 25 января. [ подробнее ]
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[11:01]
На 4,5 года осуждена в Кузбассе женщина, зарезавшая мужа, когда тот ударил 13-летнего пасынка
Заподозрив того в употреблении спиртного. [ подробнее ]
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[09:36]
Улан-Удэ - в топ-15 популярных городов России среди иностранных туристов в 2017 году
Среди самых популярных направлений меньше всего иностранные туристы потратят на проживание в гостиницах Улан-Удэ - 2,4 тысяч рублей в сутки. [ подробнее ]
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[09:11]
В Омске в пожаре, устроенном бойфрендом 37-летней женщины, погибла ее 58-летняя мать
Подозреваемый был судим за убийство. [ подробнее ]
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[09:01]
Гражданин КНР пытался вывезти из России старинную швейную машинку, бинокль, бронзовые колокола
Раритетные вещи гражданин КНР не задекларировал и не предъявил разрешительных документов, выданных vинистерством культуры РФ на их вывоз. [ подробнее ]
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[08:38]
Свыше 16 тысяч хронических алкоголиков состоят на учете в Забайкалье
В крае наблюдается рост алкогольных психозов. [ подробнее ]
|26.01.2017
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[20:44]
Около 10 тыс омичей получили высокотехнологичную помощь в 2016 году
В 2017 году на оказание высокотехнологичной помощи жителям Омского региона из средств регионального бюджета выделено 317,9 млн рублей. [ подробнее ]
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[17:17]
В Красноярске за взяточничество осуждены работник филиала "РЖД" и глава аутсорсинговых компаний
Первый за взятки неоднократно сообщал второму сведения для обеспечения победы подконтрольных ему организаций в проводимых ОАО "РЖД" конкурсах. [ подробнее ]
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[16:53]
В Томске осужден 51-летний мужчина за убийство своего сына с особой жестокостью
После ссоры он взял горючую жидкость, облил спящего на диване сына и поджег. Молодой человек скончался через три дня в больнице. [ подробнее ]
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[16:09]
На КЭФ-2017 20-22 апреля продолжится обсуждение реформирования научного сектора России
Участники Красноярского экономического форума обсудят также социально-экономическое положение страны и обозначат приоритетные направления развития на предстоящие шесть лет. [ подробнее ]
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[16:04]
В Иркутской области осужден бывший начальник пожарной части за мошенничество
Уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки по информации, полученной руководителем следственного управления на личном приеме граждан. [ подробнее ]
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[12:59]
С 14 по 28 марта в новосибирском Академпарке пройдет бизнес-ускоритель
Бизнес-ускоритель проводится для команд, работающих в области ИТ, приборостроения, нано- и биотехнологий, медицины. Это и молодые разработчики, и люди, имеющие зрелый бизнес. [ подробнее ]
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[12:54]
Развивается взаимодействие Читинской таможни с зарубежными коллегами
На долю Китая пришлось за 2016 год 92,6% товарооборота Читинской таможни. Другим важным партнером является Монголия. [ подробнее ]
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[12:04]
Вячеслав Наговицын: надо добиться снижения цен на авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы
Он поручил министерству транспорта активизировать работу с антимонопольной службой и правительством РФ по вопросу введения регулирования тарифов на авиабилеты. [ подробнее ]
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[10:52]
В Красноярске, упав с 16-го этажа, погиб 38-летний рабочий
Занимавшийся там уборкой мусора. [ подробнее ]
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[07:33]
В Алтайском крае 36-летний мужчина зарезал 59-летнюю сестру и ее 27-летнюю дочь
Уже отсидевший за убийство. [ подробнее ]
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[07:08]
В Красноярском крае 77-летний мужчина подозревается в развратных действиях отношении 13-летней девочки
Без насилия и заплатил. [ подробнее ]
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[06:56]
В Хакасии беременная женщина зарезала ударившего ее 37-летнего мужа
Супруги были пьяны. [ подробнее ]
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[04:49]
В Чите судят бывшего сотрудника милиции за организацию убийства депутата областной думы
Бывший сотрудник правоохранительных органов Артем Шкедов был задержан 28 января 2016 года в Иркутске. [ подробнее ]
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