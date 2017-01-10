В Красноярске супружеские пары соревновались в катании с горки "Это вам не плюшки со стола таскать"

Особенность зимнего турнира была в том, что в отличие от летнего чемпионата города по ношению жён зимой мужчина стал пассажиром надувной плошки. [ подробнее ]