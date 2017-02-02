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|01.02.2017
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[18:55]
В Кузбассе найдено тело 12-летней девочки, пропавшей 26 января
Подозреваемый отказывается давать показания. [ подробнее ]
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[17:08]
В Алтайском крае осужден экс-работник подразделения ЗСЖД за расхищение имущества
Используя служебное положение, он похитил с предприятия свыше 20 тонн каменного угля, более тонны горюче-смазочных материалов [ подробнее ]
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[16:39]
В аэропорту города Томска обнаружена посылка с сигнальным пистолетом
В рамках профилактической работы полицейские напомнили мужчине, что в соответствии с законом "О почтовой связи" пересылка подобного рода оружия запрещена. [ подробнее ]
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[16:20]
В Братске начальник отдела по инспектированию автодорог обвиняется в получении взятки
Чиновнику грозит наказание в виде штрафа от 40- до 70- и даже до 90-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом. [ подробнее ]
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[15:49]
В Кузбассе на курорте Шерегеш при столкновении на горных лыжах мужчины и женщины погиб мужчина
При спуске с горы Зеленая. [ подробнее ]
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[13:30]
В Красноярске, заступаясь за сожительницу, 42-летний мужчина зарезал оскорбивших ее брата и знакомого
Все были пьяны. [ подробнее ]
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[13:24]
Новосибирские ученые: измельчение угля позволит энергетикам сэкономить на топливе
Уголь способен не только гореть, но и превращаться в горючие газы. Благодаря его химической активности можно делать системы газификаторов на основе этого ископаемого. [ подробнее ]
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[13:12]
В Кузбассе мать трех детей сожгла в печи нежеланного новорожденного ребенка
Ее муж знал об этом. [ подробнее ]
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[12:33]
В Красноярском крае на инвестиционные проекты требуются свыше 900 работников
Нужны арматурщики, машинисты экскаватора, бульдозера, водители БелАЗа, электрогазосварщики 5-6 разряда, бурильщики. [ подробнее ]
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[11:23]
В Кемеровской области на вокзале задержали мужчину с огнестрельным оружием
Проведенная экспертиза признала изъятый предмет огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом, годным для стрельбы пулями калибра до 9 мм. [ подробнее ]
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[09:49]
В Красноярском крае разработана уникальная технология обогащения флюорита
Продукцию ждут в черной и цветной металлургии, химической, керамической, стекольной, оптической и других отраслях промышленности. [ подробнее ]
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[09:17]
В Иркутске осужден гражданин КНР за покушение на дачу взятки должностному лицу
За прекращение в отношении него преследования по поводу незаконного пересечения границы РФ он предложил сотруднику правоохранительных органов 200 тыс рублей. [ подробнее ]
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[08:34]
Проблеме Байкала дали "сточную" оценку - уровень очистки озера всего 20%
По данным Минприроды, выбросы в озеро продолжают расти даже "при некотором снижении показателей в центральной экологической зоне Байкальской природной территории". [ подробнее ]
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[07:35]
В Улан-Удэ осужден горожанин за разбойное нападение на магазин
Закрыв лицо медицинской маской, он зашел в магазин "Белоречье" и направил на продавца "предмет, похожий на пистолет". [ подробнее ]
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[06:18]
Какой материал кровати самый практичный?
Кровать - ключевая фигура спальни, которая, так же как и матрас, влияет на качество сна и наше самочувствие. [ подробнее ]
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[05:58]
В Чите руководство детдома скрыло аборт и попытку самоубийства двух 15-летних девочек
Об этом стало известно после обращения сотрудников учреждения к детскому омбудсмену региона Ивану Катанаеву. [ подробнее ]
|31.01.2017
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[20:02]
В Омской области с 1 февраля можно получить паспорт гражданина России в многофункциональных центрах
Также с 1 февраля в многофункциональном центре можно будет получить международное водительское удостоверение и произвести замену водительских прав взамен утерянных. [ подробнее ]
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[19:35]
В Новосибирске на рынке труда наиболее востребованы специалисты сферы продаж
Значительно меньше, 33% работодателей, будут привлекать рабочий персонал, 14% будут искать ИТ-специалистов, а 12% - HR-менеджеров и маркетологов. [ подробнее ]
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[18:51]
Четыре человека погибли в Омской области, отравившись дома угарным газом
Дымоход в печи был закрыт заслонкой. [ подробнее ]
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[18:38]
В Кузбассе задержан мужчина, в доме которого найдены следы крови пропавшей 26 января 12-летней девочки
Обнаружено место, где предположительно, может находиться тело погибшей. [ подробнее ]
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[18:12]
В Томской области бывший руководитель ЖКХ сельского поселения обвиняется в злоупотреблении полномочиями
Он распорядился, чтобы ему начисляли за ненормированный рабочий день 35% оклада. В результате ему были незаконно выплачены более 92,5 тыс рублей. [ подробнее ]
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[15:40]
В Красноярском крае опять, отравившись виски «Джек Дэниэлс», умер 56-летний мужчина
По предварительным данным, бутылку «виски» потерпевшему подарили его родственники. [ подробнее ]
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[15:03]
В Кемеровской области задержали девушку, которая похитила деньги у поклонника
Воспользовавшись ситуацией, гостья через мобильное приложение в телефоне списала с его счета денежные средства. [ подробнее ]
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[12:31]
Четыре человека погибли в Приангарье при нелепом пожаре в частном доме
Угли из печи были оставлены на веранде. [ подробнее ]
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[11:14]
В Красноярском крае 28-летний мужчина облил бензином сожительницу и поджег, женщина скончалась
Уголовное дело возбуждено по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). [ подробнее ]
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[09:50]
С 31 января по 5 февраля 2017 года в Красноярске пройдет чемпионат WorldSkills Russia
Сегодня на участие в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) заявились 470 участников по 57 компетенциям. [ подробнее ]
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[08:40]
В Забайкалье 15-летняя школьница убита одноклассником и его 17-летним другом
Вычислены по общению в соцсети. [ подробнее ]
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[08:24]
На 3 года осужден в Кузбассе наркополицейский, крышевавший драгдилеров
Он также оштрафован на 2 млн рублей. [ подробнее ]
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[08:11]
В Новосибирске, выбросившись с балкона, покончила с собой 80-летняя женщина
По словам родственников, погибшая ранее высказывала намерения покончить жизнь самоубийством. [ подробнее ]
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[07:18]
В Бурятии в пьяной бизнес-ссоре 40-летний коммерсант зарезал своего компаньона
После празднования Нового года с китайскими рабочими. [ подробнее ]
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[04:41]
В Забайкалье задержали мошенников, похищавших деньги у пенсионеров
К 69-летней жительнице города Краснокаменска подошла женщина и обратила внимание на то, что у пенсионерки болит спина… [ подробнее ]
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