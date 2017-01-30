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29.01.2017
[13:05]

11-12 июня 2017 года в Иркутске пройдет Байкальский международный арт-фолк фестиваль

Фестиваль, как солидный международный конкурс мастерства и обмена опытом, будет иметь свой Гран-при и, соответственно, солидную денежную премию.  [ подробнее ]
[08:05]

Четыре человека погибли в Томской области при столкновении двух легковых автомобилей

Выезд на встречную полосу.  [ подробнее ]
28.01.2017
[12:34]

Более 30 осужденных из исправительных учреждений Бурятии собираются учиться в университете «Синергия»

Уже в марте все желающие будут зачислены в ВУЗ. Обучение длится 4,5 года.   [ подробнее ]
[12:04]

В Кузбассе два дня ищут пропавшую 26 января безвести 12-летнюю девочку

Возбуждено уголовное дело.  [ подробнее ]
[08:07]

В Красноярске открылся турнир по вольной борьбе "Иван Ярыгин"

Соревнования начались вчера, 27 января, вечером. Общий призовой фонд турнира "Иван Ярыгин" - 6,4 млн рублей.  [ подробнее ]
[07:05]

В Улан-Удэ проходит чемпионат республики по бурятской борьбе

В этом году соревнования проводятся в 9-й раз по олимпийской системе. Каждый участник должен иметь два кушака (красного и синего цвета).  [ подробнее ]
27.01.2017
[19:49]

Омская область готовится к проведению Арктического форума в ноябре 2017 года

Организаторы форума "ВТТА-Омск-2017" нацелены на продвижение высокотехнологичной продукции омских предприятий для освоения северных территорий.  [ подробнее ]
[16:41]

В Кемерово задержан по подозрению в получении взятки инспектор налоговой службы

По версии следствия, за взятку в 1,5 млн рублей инспектор предложил снизить сумму налоговых отчислений с 25 до 3 млн рублей.  [ подробнее ]
[16:16]

Снижены тарифы на рейсы компании "Уральские авиалинии" в Москву из Сибири

Для того, чтобы присоединиться к программе "Крылья", необходимо зарегистрироваться на сайте авиакомпании.  [ подробнее ]
[15:40]

В Томске осужден пособник в контрабанде наркотиков из Китая в особо крупном размере

В марте 2016 года заказанная посылка поступила в Россию. Преступная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками таможни, обнаружившими наркотик в почтовом отправлении.  [ подробнее ]
[15:14]

Из-за неблагоприятных дорожных условий происходит каждое 2-ое ДТП в Красноярском крае

Об этом при подведении итогов оперативно-служебной деятельности подразделений ГИБДД в 2016 году заявил начальник регионального управления МВД РФ генерал-майор полиции Александр Речицкий.  [ подробнее ]
[14:51]

В Республике Алтай 22-летний мужчина в пьяной ссоре жестоко зарезал своего 47-летнего отца

30 ударов двумя ножами.  [ подробнее ]
[14:45]

Женская сборная Новосибирского госуниверситета будет играть в премьер-лиге КВН

Главным партнером команды выступил фонд-собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ", обозначивший развитие КВН при университете одной из приоритетных своих задач.  [ подробнее ]
[14:37]

В Иркутской области бывшего главу муниципального образования обвиняют в махинацмях

Сейчас Владислав Романов отбывает наказание в колонии строгого режима за покушение на получение взятки в крупном размере.  [ подробнее ]
[12:41]

В Чите Музей декабристов презентовал уникальный аудиогид для посетителей

Аудиогид музею удалось приобрести благодаря реализации госпрограммы Забайкальского края "Доступная среда" до 2020 года.  [ подробнее ]
[12:14]

В Красноярске пройдет Российский патриотический фестиваль

Фестивальные площадки формируют по трем основным направлениям: "Военный патриотизм", "Гражданский патриотизм" и "Спорт и здоровый образ жизни".  [ подробнее ]
[11:37]

В Новосибирске находящаяся в декретном отпуске сотрудница банка подрабатывала торговлей наркотиками

Также она осуществляла поиск новых "закладчиков", размещая объявления о "работе" в социальных сетях.   [ подробнее ]
[11:34]

В Иркутске "Птичья гавань" получила статус охраняемой природной территорией местного значения

Предложение было рассмотрено и одобрено в конце 2016 года. Озерно-болотному комплексу "Птичья гавань" была присвоена категория "природный ландшафт".  [ подробнее ]
[11:26]

Два человека погибли в Приангарье в легковом автомобиле, врезавшемся в стоящую фуру

После этого вылетевшего на встречную полосу под Камаз.  [ подробнее ]
[11:14]

В Приангарье жительница села Хандагай зарезала своего 36-летнего мужа

Утром 25 января.  [ подробнее ]
[11:01]

На 4,5 года осуждена в Кузбассе женщина, зарезавшая мужа, когда тот ударил 13-летнего пасынка

Заподозрив того в употреблении спиртного.  [ подробнее ]
[09:36]

Улан-Удэ - в топ-15 популярных городов России среди иностранных туристов в 2017 году

Среди самых популярных направлений меньше всего иностранные туристы потратят на проживание в гостиницах Улан-Удэ - 2,4 тысяч рублей в сутки.  [ подробнее ]
[09:11]

В Омске в пожаре, устроенном бойфрендом 37-летней женщины, погибла ее 58-летняя мать

Подозреваемый был судим за убийство.  [ подробнее ]
[09:01]

Гражданин КНР пытался вывезти из России старинную швейную машинку, бинокль, бронзовые колокола

Раритетные вещи гражданин КНР не задекларировал и не предъявил разрешительных документов, выданных vинистерством культуры РФ на их вывоз.  [ подробнее ]
[08:38]

Свыше 16 тысяч хронических алкоголиков состоят на учете в Забайкалье

В крае наблюдается рост алкогольных психозов.  [ подробнее ]
26.01.2017
[20:44]

Около 10 тыс омичей получили высокотехнологичную помощь в 2016 году

В 2017 году на оказание высокотехнологичной помощи жителям Омского региона из средств регионального бюджета выделено 317,9 млн рублей.  [ подробнее ]
[17:17]

В Красноярске за взяточничество осуждены работник филиала "РЖД" и глава аутсорсинговых компаний

Первый за взятки неоднократно сообщал второму сведения для обеспечения победы подконтрольных ему организаций в проводимых ОАО "РЖД" конкурсах.  [ подробнее ]
[16:53]

В Томске осужден 51-летний мужчина за убийство своего сына с особой жестокостью

После ссоры он взял горючую жидкость, облил спящего на диване сына и поджег. Молодой человек скончался через три дня в больнице.  [ подробнее ]
[16:09]

На КЭФ-2017 20-22 апреля продолжится обсуждение реформирования научного сектора России

Участники Красноярского экономического форума обсудят также социально-экономическое положение страны и обозначат приоритетные направления развития на предстоящие шесть лет.  [ подробнее ]
[16:04]

В Иркутской области осужден бывший начальник пожарной части за мошенничество

Уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки по информации, полученной руководителем следственного управления на личном приеме граждан.  [ подробнее ]
[12:59]

С 14 по 28 марта в новосибирском Академпарке пройдет бизнес-ускоритель

Бизнес-ускоритель проводится для команд, работающих в области ИТ, приборостроения, нано- и биотехнологий, медицины. Это и молодые разработчики, и люди, имеющие зрелый бизнес.  [ подробнее ]
[12:54]

Развивается взаимодействие Читинской таможни с зарубежными коллегами

На долю Китая пришлось за 2016 год 92,6% товарооборота Читинской таможни. Другим важным партнером является Монголия.  [ подробнее ]
[12:04]

Вячеслав Наговицын: надо добиться снижения цен на авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы

Он поручил министерству транспорта активизировать работу с антимонопольной службой и правительством РФ по вопросу введения регулирования тарифов на авиабилеты.  [ подробнее ]
[10:52]

В Красноярске, упав с 16-го этажа, погиб 38-летний рабочий

Занимавшийся там уборкой мусора.  [ подробнее ]
[07:33]

В Алтайском крае 36-летний мужчина зарезал 59-летнюю сестру и ее 27-летнюю дочь

Уже отсидевший за убийство.  [ подробнее ]
[07:08]

В Красноярском крае 77-летний мужчина подозревается в развратных действиях отношении 13-летней девочки

Без насилия и заплатил.  [ подробнее ]
[06:56]

В Хакасии беременная женщина зарезала ударившего ее 37-летнего мужа

Супруги были пьяны.  [ подробнее ]
[04:49]

В Чите судят бывшего сотрудника милиции за организацию убийства депутата областной думы

Бывший сотрудник правоохранительных органов Артем Шкедов был задержан 28 января 2016 года в Иркутске.  [ подробнее ]
25.01.2017
[17:50]

В Томске бывший сотрудник вневедомственной охраны обвиняется в превышении полномочий

Полицейский в ходе разбирательства с задержанным мужчиной за мелкое хулиганство нанес тому несколько ударов руками и ногами.  [ подробнее ]
[17:03]

Председатель МГТРК "Мир" Радик Батыршин: "смерть" интернет-СМИ – это миф

В Новосибирске состоялся запуск Радио "Мир". МГТРК "Мир" - межгосударственная телерадиокомпания, вещающая на русском языке. Создана в 1992 году.  [ подробнее ]
[15:31]

Алтайская таможня задержала почти 60 тысяч контрафактных товаров за 2016 год

При этом сумма предотвращенного ущерба для правообладателей составила более 110 млн рублей.  [ подробнее ]

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С 31 января по 5 февраля 2017 года в Красноярске пройдет чемпионат WorldSkills Russia
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С 17 по 19 февраля 2017 года в в Красноярске впервые пройдет Российский патриотический фестиваль"
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С 14 по 28 марта в новосибирском Академпарке пройдет бизнес-ускоритель
*****

С 15 марта по 2 апреля 2017 года в Новосибирске пройдет 4-й Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина
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20-22 апреля 2-17 года состоится XIV Красноярский экономический форум "Российская экономика: повестка 2018-2024"
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20-22 июня 2017 года в Новосибирске пройдет V международный форум технологического развития "Технопром-2017"
*****

Омская область готовится к проведению Арктического форума в ноябре 2017 года"
****** *****
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