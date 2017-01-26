сегодня: 26.01.2017
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На КЭФ-2017 20-22 апреля продолжится обсуждение реформирования научного сектора России
Участники Красноярского экономического форума обсудят также социально-экономическое положение страны и обозначат приоритетные направления развития на предстоящие шесть лет. [ подробнее ]
В Иркутской области осужден бывший начальник пожарной части за мошенничество
Уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки по информации, полученной руководителем следственного управления на личном приеме граждан. [ подробнее ]
С 14 по 28 марта в новосибирском Академпарке пройдет бизнес-ускоритель
Бизнес-ускоритель проводится для команд, работающих в области ИТ, приборостроения, нано- и биотехнологий, медицины. Это и молодые разработчики, и люди, имеющие зрелый бизнес. [ подробнее ]
Развивается взаимодействие Читинской таможни с зарубежными коллегами
На долю Китая пришлось за 2016 год 92,6% товарооборота Читинской таможни. Другим важным партнером является Монголия. [ подробнее ]
Вячеслав Наговицын: надо добиться снижения цен на авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы
Он поручил министерству транспорта активизировать работу с антимонопольной службой и правительством РФ по вопросу введения регулирования тарифов на авиабилеты. [ подробнее ]
В Красноярске, упав с 16-го этажа, погиб 38-летний рабочий
Занимавшийся там уборкой мусора. [ подробнее ]
В Алтайском крае 36-летний мужчина зарезал 59-летнюю сестру и ее 27-летнюю дочь
Уже отсидевший за убийство. [ подробнее ]
В Красноярском крае 77-летний мужчина подозревается в развратных действиях отношении 13-летней девочки
Без насилия и заплатил. [ подробнее ]
В Хакасии беременная женщина зарезала ударившего ее 37-летнего мужа
Супруги были пьяны. [ подробнее ]
В Чите судят бывшего сотрудника милиции за организацию убийства депутата областной думы
Бывший сотрудник правоохранительных органов Артем Шкедов был задержан 28 января 2016 года в Иркутске. [ подробнее ]
В Томске бывший сотрудник вневедомственной охраны обвиняется в превышении полномочий
Полицейский в ходе разбирательства с задержанным мужчиной за мелкое хулиганство нанес тому несколько ударов руками и ногами. [ подробнее ]
Председатель МГТРК "Мир" Радик Батыршин: "смерть" интернет-СМИ – это миф
В Новосибирске состоялся запуск Радио "Мир". МГТРК "Мир" - межгосударственная телерадиокомпания, вещающая на русском языке. Создана в 1992 году. [ подробнее ]
Алтайская таможня задержала почти 60 тысяч контрафактных товаров за 2016 год
При этом сумма предотвращенного ущерба для правообладателей составила более 110 млн рублей. [ подробнее ]
В Иркутске полицейские задержали грабителя, спрятавшегося под детской горкой
При досмотре в карманах грабителя были найдены 14 сотовых телефонов, аккумуляторные батареи к ним и нож. [ подробнее ]
С начала года 21 житель Приангарья стал жертвой мошенников с сайта "Авито.ру"
Полиция предупреждает: сайты купли-продажи товаров – среда обитания мошенников! [ подробнее ]
В Новосибирской области за прошедший год на 10% увеличилось количество убийств
На 82,4% – изнасилований (с 68 до 124). [ подробнее ]
В Алтайском крае 24 января в поселке Комсомольский пропал без вести 7-летний мальчик(найден)
Без подробностей. [ подробнее ]
Сотни кубометров почвы попадут в Байкал в случае строительства ГЭС в Монголии
Об этом заявил директор НИИ биологии Иркутского госуниверситета Максим Тимофеев по итогам совещания по оценке последствий в связи с планами строительства ГЭС в Монголии. [ подробнее ]
Туяна Дашидоржиева от властей Забайкалья получила ключи от квартиры в Чите
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла решение о выделении квартиры Туяне Дашидоржиевой после удачного выступления спортсменки на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. [ подробнее ]
В Туве на 7 лет осуждена 21-летняя женщина, зарезавшая избивавшего ее сожителя
Осужденная своей вины не признала. [ подробнее ]
В Омской области зарегистрировано снижение общего уровня преступности
Сегодня подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений омской полиции за прошлый год и определены задачи на 2017-й. [ подробнее ]
Малое предприятие из Томска получило на "Газпрома" контракты на 8 млрд рублей
Компания имеет в распоряжении необходимую для выполнения контракта технику, но также планирует привлекать субподрядчиков. [ подробнее ]
Новосибирская компания "СИНАР" стала партнером фильма Федора Бондарчука "Притяжение"
Компания "СИНАР" (мужская и женская одежда) приняла участие в проекте в качестве партнера. Известная фабрика предоставила необходимую одежду для актёров кинокартины. [ подробнее ]
В Кемеровской обдасти сотрудники Росгвардии задержали "сырного вора"
Увидев в магазине сыр, он решил украсть его для дальнейшей продажи, а на вырученные деньги купить спиртное. [ подробнее ]
Необходимо направить дополнительные усилия на профилактику преступлений - Сергей Меняйло
В Новосибирской области из общего числа правонарушителей 65,8% не имеют постоянного источника дохода, что обусловлена социально-экономическими проблемами. [ подробнее ]
Два человека погибли в Новосибирской области при столкновении легкового автомобиля с грузовым
Выезд легкового автомобиля на встречную полосу. [ подробнее ]
Два человека погибли в Алтайском крае при столкновении легкового автомобиля с грузовым
Супружеская пара 1969 годов рождения [ подробнее ]
В Омской области 30-летний мужчина, требуя в долг бутылку водки, убил продавца магазина
Подозреваемый недавно освободился из мест лишения свободы. [ подробнее ]
Суд оштрафовал Владивостокский морской терминал на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение
Замначальника станции Кулунда получил от имени терминала взятку за скорейшую отправку железнодорожных вагонов по маршруту. [ подробнее ]
В Хакасии в ссоре на почве ревности 46-летний мужчина забил до смерти свю 44-летнюю сожительницу
Ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления. [ подробнее ]
В городе Байкальске следователи СКР выясняют обстоятельства смерти молодой пары в гараже
В ходе осмотра места происшествия установлено, что ворота гаража были закрыты изнутри, замок зажигания в автомобиле включен. [ подробнее ]
В Хакасии пьяный 26-летний мужчина забил до смерти из-за пачки сигарет свою 54-летнюю мать
Женщина забыла куда положила сигареты. [ подробнее ]
Жители Улан-Удэ переезжают в Москву Санкт-Петербург и Краснодарский край
В другие регионы России выбыло горожан на 1806 человек больше, чем прибыло. Наибольший отток населения наблюдался в Центральный федеральный округ. [ подробнее ]
В Чите проводится доследственная проверка по факту драки полицейских в кафе
Сотрудники следственного управления изъяли флеш-карту телефона, на которую была записана драка персонала кафе с полицейскими. [ подробнее ]
В Приангарье 19-летний юноша, добиваясь возврата долга, зарубил 57-летнего мужчину
Незначительную сумму. [ подробнее ]
В Забайкалье задержана группа профессиональных вымогателей у воспитанников детских домов
Запуганные потерпевшие не заявляли в полицию о совершенных преступлениях. [ подробнее ]
Три человека пострадали под Красноярском при столкновении скорой помощи и джипа
Водитель, врач и фельдшер «скорой». [ подробнее ]
В Кемерово полицейские задержали подозреваемого в серии вымогательств
Злоумышленник подошел к потерпевшему на улице, рассказал, что долгое время не может устроиться на работу, и попросил 200 рублей. [ подробнее ]
На 6 лет осуждена в Кузбассе 31-летняя женщина, зарезавшая перевозбужденного сожителя матери
Требовавшего от не секса. [ подробнее ]
"Росгеология" выявила месторождение питьевых подземных вод в Иркутской области
Питьевые воды хорошего качества и в необходимом объеме были выявлены только на одном участке из трех. Он полностью находится в пределах водоохранной зоны реки Киренги. [ подробнее ]
В Бурятии создатели спортивной драмы "Эластико" снимают вторую часть фильма
Все фанаты могут сделать предзаказ. Выход фильма на экран запланирована на 24 ноября 2017 года. [ подробнее ]