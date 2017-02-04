03.02.2017

[17:46] В Алтайском крае предпринимательница обвиняется в оказании услуг, не обеспечивающих безопасность Днем 8 января 2016 года 40-летняя женщина, пользуясь услугами подъемника, получила телесные повреждения в виде ампутации ногтевого фаланга 4 пальцев руки. [ подробнее ]

[17:16] В Красноярском крае транспортные полицейские спасли детей от пьющей матери В настоящее время органами опеки и попечительства материалы о лишении родительских прав матери направлены в суд. [ подробнее ]

[16:30] В Томской области бывшая сотрудница учреждения здравоохранения обвиняется в получении взяток Общая сумма полученных в качестве взяток денежных средств за период с июня 2015 по октябрь 2016 года составила 5600 рублей. [ подробнее ]

[15:30] НГУ - уникальная площадка празднования международного Дня Дарвина в России Неделя Дарвина в НГУ - это не только лекции, но и праздник научного взгляда на окружающий нас мир, который объединяет Международный День Дарвина и День российской науки. [ подробнее ]

[15:10] В Красноярске создали уникальный изоляционный материал для строительства Плотность "Ecothermo" снижена на 25%, что оказывает меньшую нагрузку на строительные конструкции и, самое главное, на четверть экономит его расход. [ подробнее ]

[13:50] В Новосибирске дан старт упрощенному экспорту российских товаров Именно так и поступил Александр Ушаков, представитель новосибирской юридической компании, решив направить подарок своему партнеру в Китай. [ подробнее ]

[13:08] В Иркутской области задержаны мэр Казачинско-Ленского района и его заместитель за получение взятки 2,5 млн рублей даны за подписание актов выполненных работ, оплату по контракту на строительство полигона твердых бытовых отходов в районе. [ подробнее ]