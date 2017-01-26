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26.01.2017
[16:09]

На КЭФ-2017 20-22 апреля продолжится обсуждение реформирования научного сектора России

Участники Красноярского экономического форума обсудят также социально-экономическое положение страны и обозначат приоритетные направления развития на предстоящие шесть лет.  [ подробнее ]
[16:04]

В Иркутской области осужден бывший начальник пожарной части за мошенничество

Уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки по информации, полученной руководителем следственного управления на личном приеме граждан.  [ подробнее ]
[12:59]

С 14 по 28 марта в новосибирском Академпарке пройдет бизнес-ускоритель

Бизнес-ускоритель проводится для команд, работающих в области ИТ, приборостроения, нано- и биотехнологий, медицины. Это и молодые разработчики, и люди, имеющие зрелый бизнес.  [ подробнее ]
[12:54]

Развивается взаимодействие Читинской таможни с зарубежными коллегами

На долю Китая пришлось за 2016 год 92,6% товарооборота Читинской таможни. Другим важным партнером является Монголия.  [ подробнее ]
[12:04]

Вячеслав Наговицын: надо добиться снижения цен на авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы

Он поручил министерству транспорта активизировать работу с антимонопольной службой и правительством РФ по вопросу введения регулирования тарифов на авиабилеты.  [ подробнее ]
[10:52]

В Красноярске, упав с 16-го этажа, погиб 38-летний рабочий

Занимавшийся там уборкой мусора.  [ подробнее ]
[07:33]

В Алтайском крае 36-летний мужчина зарезал 59-летнюю сестру и ее 27-летнюю дочь

Уже отсидевший за убийство.  [ подробнее ]
[07:08]

В Красноярском крае 77-летний мужчина подозревается в развратных действиях отношении 13-летней девочки

Без насилия и заплатил.  [ подробнее ]
[06:56]

В Хакасии беременная женщина зарезала ударившего ее 37-летнего мужа

Супруги были пьяны.  [ подробнее ]
[04:49]

В Чите судят бывшего сотрудника милиции за организацию убийства депутата областной думы

Бывший сотрудник правоохранительных органов Артем Шкедов был задержан 28 января 2016 года в Иркутске.  [ подробнее ]
25.01.2017
[17:50]

В Томске бывший сотрудник вневедомственной охраны обвиняется в превышении полномочий

Полицейский в ходе разбирательства с задержанным мужчиной за мелкое хулиганство нанес тому несколько ударов руками и ногами.  [ подробнее ]
[17:03]

Председатель МГТРК "Мир" Радик Батыршин: "смерть" интернет-СМИ – это миф

В Новосибирске состоялся запуск Радио "Мир". МГТРК "Мир" - межгосударственная телерадиокомпания, вещающая на русском языке. Создана в 1992 году.  [ подробнее ]
[15:31]

Алтайская таможня задержала почти 60 тысяч контрафактных товаров за 2016 год

При этом сумма предотвращенного ущерба для правообладателей составила более 110 млн рублей.  [ подробнее ]
[11:08]

В Иркутске полицейские задержали грабителя, спрятавшегося под детской горкой

При досмотре в карманах грабителя были найдены 14 сотовых телефонов, аккумуляторные батареи к ним и нож.  [ подробнее ]
[10:58]

С начала года 21 житель Приангарья стал жертвой мошенников с сайта "Авито.ру"

Полиция предупреждает: сайты купли-продажи товаров – среда обитания мошенников!  [ подробнее ]
[10:46]

В Новосибирской области за прошедший год на 10% увеличилось количество убийств

На 82,4% – изнасилований (с 68 до 124).  [ подробнее ]
[10:21]

В Алтайском крае 24 января в поселке Комсомольский пропал без вести 7-летний мальчик(найден)

Без подробностей.  [ подробнее ]
[09:47]

Сотни кубометров почвы попадут в Байкал в случае строительства ГЭС в Монголии

Об этом заявил директор НИИ биологии Иркутского госуниверситета Максим Тимофеев по итогам совещания по оценке последствий в связи с планами строительства ГЭС в Монголии.  [ подробнее ]
[08:55]

Туяна Дашидоржиева от властей Забайкалья получила ключи от квартиры в Чите

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла решение о выделении квартиры Туяне Дашидоржиевой после удачного выступления спортсменки на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.  [ подробнее ]
[07:35]

В Туве на 7 лет осуждена 21-летняя женщина, зарезавшая избивавшего ее сожителя

Осужденная своей вины не признала.  [ подробнее ]
24.01.2017
[20:28]

В Омской области зарегистрировано снижение общего уровня преступности

Сегодня подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений омской полиции за прошлый год и определены задачи на 2017-й.  [ подробнее ]
[19:57]

Малое предприятие из Томска получило на "Газпрома" контракты на 8 млрд рублей

Компания имеет в распоряжении необходимую для выполнения контракта технику, но также планирует привлекать субподрядчиков.  [ подробнее ]
[19:08]

Новосибирская компания "СИНАР" стала партнером фильма Федора Бондарчука "Притяжение"

Компания "СИНАР" (мужская и женская одежда) приняла участие в проекте в качестве партнера. Известная фабрика предоставила необходимую одежду для актёров кинокартины.  [ подробнее ]
[18:11]

В Кемеровской обдасти сотрудники Росгвардии задержали "сырного вора"

Увидев в магазине сыр, он решил украсть его для дальнейшей продажи, а на вырученные деньги купить спиртное.  [ подробнее ]
[17:54]

Необходимо направить дополнительные усилия на профилактику преступлений - Сергей Меняйло

В Новосибирской области из общего числа правонарушителей 65,8% не имеют постоянного источника дохода, что обусловлена социально-экономическими проблемами.  [ подробнее ]
[16:36]

Два человека погибли в Новосибирской области при столкновении легкового автомобиля с грузовым

Выезд легкового автомобиля на встречную полосу.  [ подробнее ]
[13:27]

Два человека погибли в Алтайском крае при столкновении легкового автомобиля с грузовым

Супружеская пара 1969 годов рождения  [ подробнее ]
[10:54]

В Омской области 30-летний мужчина, требуя в долг бутылку водки, убил продавца магазина

Подозреваемый недавно освободился из мест лишения свободы.  [ подробнее ]
[10:18]

Суд оштрафовал Владивостокский морской терминал на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение

Замначальника станции Кулунда получил от имени терминала взятку за скорейшую отправку железнодорожных вагонов по маршруту.  [ подробнее ]
[09:01]

В Хакасии в ссоре на почве ревности 46-летний мужчина забил до смерти свю 44-летнюю сожительницу

Ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления.  [ подробнее ]
[07:07]

В городе Байкальске следователи СКР выясняют обстоятельства смерти молодой пары в гараже

В ходе осмотра места происшествия установлено, что ворота гаража были закрыты изнутри, замок зажигания в автомобиле включен.  [ подробнее ]
[06:24]

В Хакасии пьяный 26-летний мужчина забил до смерти из-за пачки сигарет свою 54-летнюю мать

Женщина забыла куда положила сигареты.  [ подробнее ]
[06:06]

Жители Улан-Удэ переезжают в Москву Санкт-Петербург и Краснодарский край

В другие регионы России выбыло горожан на 1806 человек больше, чем прибыло. Наибольший отток населения наблюдался в Центральный федеральный округ.  [ подробнее ]
[05:07]

В Чите проводится доследственная проверка по факту драки полицейских в кафе

Сотрудники следственного управления изъяли флеш-карту телефона, на которую была записана драка персонала кафе с полицейскими.  [ подробнее ]
23.01.2017
[15:15]

В Приангарье 19-летний юноша, добиваясь возврата долга, зарубил 57-летнего мужчину

Незначительную сумму.  [ подробнее ]
[14:24]

В Забайкалье задержана группа профессиональных вымогателей у воспитанников детских домов

Запуганные потерпевшие не заявляли в полицию о совершенных преступлениях.  [ подробнее ]
[12:49]

Три человека пострадали под Красноярском при столкновении скорой помощи и джипа

Водитель, врач и фельдшер «скорой».  [ подробнее ]
[09:58]

В Кемерово полицейские задержали подозреваемого в серии вымогательств

Злоумышленник подошел к потерпевшему на улице, рассказал, что долгое время не может устроиться на работу, и попросил 200 рублей.  [ подробнее ]
[09:20]

На 6 лет осуждена в Кузбассе 31-летняя женщина, зарезавшая перевозбужденного сожителя матери

Требовавшего от не секса.  [ подробнее ]
[09:00]

"Росгеология" выявила месторождение питьевых подземных вод в Иркутской области

Питьевые воды хорошего качества и в необходимом объеме были выявлены только на одном участке из трех. Он полностью находится в пределах водоохранной зоны реки Киренги.  [ подробнее ]
[08:18]

В Бурятии создатели спортивной драмы "Эластико" снимают вторую часть фильма

Все фанаты могут сделать предзаказ. Выход фильма на экран запланирована на 24 ноября 2017 года.  [ подробнее ]

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Что? Где? Когда?
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С 31 января по 5 февраля 2017 года в Красноярске пройдет чемпионат WorldSkills Russia
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С 15 марта по 2 апреля 2017 года в Новосибирске пройдет 4-й Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина
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20-22 июня 2017 года в Новосибирске пройдет V международный форум технологического развития "Технопром-2017"
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