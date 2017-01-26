26.01.2017

[16:09] На КЭФ-2017 20-22 апреля продолжится обсуждение реформирования научного сектора России Участники Красноярского экономического форума обсудят также социально-экономическое положение страны и обозначат приоритетные направления развития на предстоящие шесть лет. [ подробнее ]

[16:04] В Иркутской области осужден бывший начальник пожарной части за мошенничество Уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки по информации, полученной руководителем следственного управления на личном приеме граждан. [ подробнее ]

[12:59] С 14 по 28 марта в новосибирском Академпарке пройдет бизнес-ускоритель Бизнес-ускоритель проводится для команд, работающих в области ИТ, приборостроения, нано- и биотехнологий, медицины. Это и молодые разработчики, и люди, имеющие зрелый бизнес. [ подробнее ]

[12:54] Развивается взаимодействие Читинской таможни с зарубежными коллегами На долю Китая пришлось за 2016 год 92,6% товарооборота Читинской таможни. Другим важным партнером является Монголия. [ подробнее ]

[12:04] Вячеслав Наговицын: надо добиться снижения цен на авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы Он поручил министерству транспорта активизировать работу с антимонопольной службой и правительством РФ по вопросу введения регулирования тарифов на авиабилеты. [ подробнее ]