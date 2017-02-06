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|05.02.2017
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[19:14]
17-18 февраля 2017 года в Омске пройдет образовательный ИТ-форум
Фестиваль "Робофест" обещает стать самой посещаемой площадкой ИТ-форума. Юные "айтишники" представят свои программы и компьютерные игры - как спасти пчел на планете. [ подробнее ]
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[17:42]
Новосибирские ученые разработали метод, позволяющий быстро выявлять источник цунами
Аналитический метод определения амплитуды переднего фронта волны по вычислительной скорости превосходит конечно-разностные методы в десятки раз. [ подробнее ]
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[15:56]
В Барнауле полицейские задержали мошенника, который взял предоплату и скрылся
Сельчанин хотел поменять окна в квартире. Знакомые дали телефон парня, который ранее менял окна в их квартире. [ подробнее ]
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[15:33]
В Денисовой пещере на Алтае обнаружены кости лошади Оводова
Впервые лошадь была описана в 2009 году известным российским археологом Николаем Оводовым по материалам из Хакасии. Его фамилию и обрела. [ подробнее ]
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[14:01]
В городе Северске несовершеннолетней девушка совершила кражи и угнала автомобиль
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд города г.Северска. [ подробнее ]
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[11:05]
В Кемерово москвича арестовали на борту самолета за ругань и дебош
Причиной конфликта стало то, что ему не понравилось, как на него посмотрел бортпроводник. Jyfxfk ytwtypehyj dshf;fnmcz/ [ подробнее ]
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[10:19]
В Иркутске организатор межрегиональных преступных групп угонщиков предстанет перед судом
Угоны совершались на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Красноярского края. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 50 млн рублей. [ подробнее ]
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[08:07]
В Красноярском крае 42-летний мужчина, порезав подругу, облил себя бензином и поджег
Мужчина погиб, здоровью женщины ничего не угрожает. [ подробнее ]
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[07:34]
В Улан-Удэ будут судить мужчину за регулярное истязание своих детей
Установлено, что "папа" бил детей и за мелкие провинности, и беспричинно. При этом у обоих сыновей имелись сложные заболевания. [ подробнее ]
|03.02.2017
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[18:55]
Омский биатлонист Игорь Малиновский стал чемпионом Европы
В первой гонке турнира - индивидуальной - Игорь безупречно провел стрельбу и показал отличную скорость, что позволило ему взойти на высшую ступень пьедестала почета. [ подробнее ]
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[17:46]
В Алтайском крае предпринимательница обвиняется в оказании услуг, не обеспечивающих безопасность
Днем 8 января 2016 года 40-летняя женщина, пользуясь услугами подъемника, получила телесные повреждения в виде ампутации ногтевого фаланга 4 пальцев руки. [ подробнее ]
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[17:16]
В Новосибирске зарезан депутат совета депутатов Искитимского района
Рядом с местом преступления найден нож. [ подробнее ]
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[17:16]
В Красноярском крае транспортные полицейские спасли детей от пьющей матери
В настоящее время органами опеки и попечительства материалы о лишении родительских прав матери направлены в суд. [ подробнее ]
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[16:30]
В Томской области бывшая сотрудница учреждения здравоохранения обвиняется в получении взяток
Общая сумма полученных в качестве взяток денежных средств за период с июня 2015 по октябрь 2016 года составила 5600 рублей. [ подробнее ]
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[15:30]
НГУ - уникальная площадка празднования международного Дня Дарвина в России
Неделя Дарвина в НГУ - это не только лекции, но и праздник научного взгляда на окружающий нас мир, который объединяет Международный День Дарвина и День российской науки. [ подробнее ]
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[15:10]
В Красноярске создали уникальный изоляционный материал для строительства
Плотность "Ecothermo" снижена на 25%, что оказывает меньшую нагрузку на строительные конструкции и, самое главное, на четверть экономит его расход. [ подробнее ]
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[13:50]
В Новосибирске дан старт упрощенному экспорту российских товаров
Именно так и поступил Александр Ушаков, представитель новосибирской юридической компании, решив направить подарок своему партнеру в Китай. [ подробнее ]
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[13:08]
В Иркутской области задержаны мэр Казачинско-Ленского района и его заместитель за получение взятки
2,5 млн рублей даны за подписание актов выполненных работ, оплату по контракту на строительство полигона твердых бытовых отходов в районе. [ подробнее ]
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[10:25]
В Бурятии на незаконной деляне задержан "черный лесоруб" с трактором
У лесоруба изъяли древесину и трактор "МТЗ-82". На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ. [ подробнее ]
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[09:53]
Четверо человек погибли в Приангарье при пожаре в частном доме
Мужчина 1971 года рождения,его жена 1976 года рождения, их 16-летняя дочь и 8-летний сын. [ подробнее ]
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[06:35]
Двое маленьких детей отравились угарным газом при пожаре в частном доме в Алтайском крае
Причиной возгорания стала неисправная электрическая проводка. [ подробнее ]
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[05:39]
В Забайкалье россиянка пыталась скрыто провезти в Китай природные минералы - турмалины
У пассажирки туристического автобуса, следовавшего в КНР, таможенники обнаружили 24 необработанных минеральных камня. [ подробнее ]
|02.02.2017
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[18:26]
"Тотальный диктант - 2017" - акции по проверке грамотности в этом году пройдет 8 апреля
Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ "Глум-клуб" в начале 21-го века. [ подробнее ]
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[17:41]
В Кемеровской области гвардейцы задержали стрелка из пневматического оружия по машинам
Он рассказал, что в этот день употреблял спиртное. В какой-то момент ему захотелось пострелять из окна по голубям из пневматического пистолета. [ подробнее ]
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[17:15]
В Алтайском крае мастер электросетей обвиняется в нарушении правил безопасности
В Павловском районе после ремрнтных работ на подстанции мастер оставил незапертым вход в трансформаторную будку, через месяц в нее проникла 11-летняя девочка… [ подробнее ]
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[16:52]
В Республике Алтай в состоянии запоя, выпив стеклоочиститель, насмерть отравился 46-летний мужчина
Двухнедельный запой. [ подробнее ]
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[16:19]
6 жителей Кузбасса, покупавшие снегоходы в интернете, за полгода перечислили мошенникам 570000 рублей
По привлекательным ценам. [ подробнее ]
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[15:15]
В Красноярске из окна на 7-м этаже выпрыгнул 14-летний подросток
Пострадавший в тяжелом состоянии в реанимационном отделении БСМП. [ подробнее ]
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[14:59]
В Иркутске задержана группа студентоа, подозреваемых в совершении грабежа
Своих жертв, злоумышленники выбирали с помощью социальных сетей. Девушка заводила переписку, затем приглашала молодого человека на свидание... [ подробнее ]
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[14:31]
В Чите возбуждено два уголовных дела по незаконному экспорту пиломатериалов в Китай
Всего в КНР было незаконно экспортировано 735,69 кубометров пиломатериалов на сумму более 3,5 млн рублей. [ подробнее ]
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[14:19]
В Кузбассе 12-летняя девочка, пропавшая 26 декабря, была изнасилована и сброшена и сброшена в штрек
Ребенок знал своего насильника и убийцу. [ подробнее ]
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[12:52]
В России 29 регионов признаны неблагоприятным для производства сельхозпродукции
Список, утвержденный правительством РФ, необходим для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, вызванных погодой или стихией. [ подробнее ]
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[06:31]
В исправительных колониях Кузбасса в 2016 году установлены 37 подавителей сигнала сотовой связи
За минувший год в ходе различных оперативно-профилактических мероприятий при попытке доставки в исправительные учреждения было изъято более 1700 единиц сотовой связи. [ подробнее ]
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[04:54]
В Чите проходит первый краевой чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia
В качестве экспертов выступают представители работодателей-предприятий Забайкальского края. [ подробнее ]
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