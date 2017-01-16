Половина эпизодов совершены в Петровск-Забайкальском районе. Общий ущерб по возбуждённым уголовным делам составляет почти 1 млн рублей. [ подробнее ]

У ребенка проездная карта сломалась, а денег не оказалось. [ подробнее ]

Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. [ подробнее ]

Оба были пьяны. [ подробнее ]

Подозреваемый, не пытавшийся скрыться с места преступления, был задержан. [ подробнее ]

15.01.2017

[18:09] В Омске почти 90% ДТП происходит в связи с плохим содержанием дорог в зимний период По поручению губернатора Омской области Виктора Назарова усилен контроль за состоянием городских дорог и своевременной уборкой снега. [ подробнее ]

[17:47] В Новосибирской области голодающим в лесах косулям помогают спасатели МЧС Участники акции отправились вглубь леса на снегоходах с самодельными санями для подвоза сена, кормовой соли, веников из ивы и березы. [ подробнее ]

[15:23] Росатом не отказывается от проекта "прорыв", в котором участвует Сибирский химический комбинат Корпорация намерена лишь снизить капитальные затраты федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года". [ подробнее ]

[13:05] В городе Бердске открылся этап первенства РФ среди девушек и юношей по фигурному катанию В рамках соревнований для гостей состоится розыгрыш бытовой техники, много сюрпризов от партнеров соревнований и спонсоров. Вход свободный. [ подробнее ]

[13:00] Доверчивый пенсионер из Алтайского края отдал практически "подарил" мошеннику около 200 тыс руьлей Гражданин позвонил и сообщил, что преступники пытались похитить со счета пенсионера деньги и попросил продиктовать ему данные его ьанковской карты. [ подробнее ]

[10:49] В Кемерово в 2017 году появятся защищённые от ДТП остановки общественного транспорта В прошлом году в регионе произошло 3049 аварий, в результате которых погибли 338 человека, травмы различной степени тяжести получили 4048 человек. [ подробнее ]

[10:24] В Красноярске по поручению Владимира Путина построят спорткомплекс для мини-футбола Он будет размещен на территории детского дома № 1, воспитанники которого составляют основу футбольного клуба "Тотем", который стал чемпионом мира 2016 года. [ подробнее ]

[08:39] В Иркутске совершено нападение на продавца продуктового магазина Злоумышленник сам пришёл в отдел полиции "Иркутское" и рассказал о произошедшем. При нем было орудие преступления – пневматический пистолет. [ подробнее ]

[08:18] В Бурятии сегодня рано утром произошло землетрясение, пострадавших нет Это уже второе с начала 2017 года землетрясение в Бурятии, первое произошло 2 января в Баргузинском районе магнитудой 4 балла. [ подробнее ]