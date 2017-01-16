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|16.01.2017
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[14:40]
В Омске 60-летний мужчина расстрелял собутыльника, обвинившего его в краже пенсии
Подозреваемый, не пытавшийся скрыться с места преступления, был задержан. [ подробнее ]
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[14:23]
В Кузбассе 52-летний мужчина убил своего младшего брата сначала во сне, а потом и наяву
Оба были пьяны. [ подробнее ]
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[13:25]
Условно осужден в Алтайском крае полицейский, попинавший пьяного задержанного
Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. [ подробнее ]
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[12:58]
Два человека погибли в Туве при столкновении легкового автомобиля с бетонной опорой ЛЭП
ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения пьяным водителем. [ подробнее ]
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[12:41]
В Приангарье мужчина с другом, чтобы не возвращать долг в 200 тысяч рублей, убил кредитора
Оба ранее судимые. [ подробнее ]
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[09:41]
В Новосибирске, вроде опять, кондуктор автобуса в мороз высадил 12-летнюю девочку
У ребенка проездная карта сломалась, а денег не оказалось. [ подробнее ]
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[03:49]
В Забайкальском крае полицейские возбудили 22 уголовных дела о незаконной рубке леса
Половина эпизодов совершены в Петровск-Забайкальском районе. Общий ущерб по возбуждённым уголовным делам составляет почти 1 млн рублей. [ подробнее ]
|15.01.2017
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[18:09]
В Омске почти 90% ДТП происходит в связи с плохим содержанием дорог в зимний период
По поручению губернатора Омской области Виктора Назарова усилен контроль за состоянием городских дорог и своевременной уборкой снега. [ подробнее ]
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[17:47]
В Новосибирской области голодающим в лесах косулям помогают спасатели МЧС
Участники акции отправились вглубь леса на снегоходах с самодельными санями для подвоза сена, кормовой соли, веников из ивы и березы. [ подробнее ]
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[15:23]
Росатом не отказывается от проекта "прорыв", в котором участвует Сибирский химический комбинат
Корпорация намерена лишь снизить капитальные затраты федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года". [ подробнее ]
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[13:05]
В городе Бердске открылся этап первенства РФ среди девушек и юношей по фигурному катанию
В рамках соревнований для гостей состоится розыгрыш бытовой техники, много сюрпризов от партнеров соревнований и спонсоров. Вход свободный. [ подробнее ]
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[13:00]
Доверчивый пенсионер из Алтайского края отдал практически "подарил" мошеннику около 200 тыс руьлей
Гражданин позвонил и сообщил, что преступники пытались похитить со счета пенсионера деньги и попросил продиктовать ему данные его ьанковской карты. [ подробнее ]
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[10:49]
В Кемерово в 2017 году появятся защищённые от ДТП остановки общественного транспорта
В прошлом году в регионе произошло 3049 аварий, в результате которых погибли 338 человека, травмы различной степени тяжести получили 4048 человек. [ подробнее ]
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[10:24]
В Красноярске по поручению Владимира Путина построят спорткомплекс для мини-футбола
Он будет размещен на территории детского дома № 1, воспитанники которого составляют основу футбольного клуба "Тотем", который стал чемпионом мира 2016 года. [ подробнее ]
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[09:13]
В Омской области женщина, разозлившись на 14-летнего сына, выгнала на два часа его босого на мороз
У подростка обморожены пальцы на ногах. [ подробнее ]
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[08:39]
В Иркутске совершено нападение на продавца продуктового магазина
Злоумышленник сам пришёл в отдел полиции "Иркутское" и рассказал о произошедшем. При нем было орудие преступления – пневматический пистолет. [ подробнее ]
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[08:18]
В Бурятии сегодня рано утром произошло землетрясение, пострадавших нет
Это уже второе с начала 2017 года землетрясение в Бурятии, первое произошло 2 января в Баргузинском районе магнитудой 4 балла. [ подробнее ]
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[07:50]
В Чите работник СТО угнал иномарку, которую сам ремонтировал
Теперт любителю покататься на чужой машине грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы сроком до пяти лет. [ подробнее ]
|14.01.2017
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[20:06]
В Таиланде 69-летний пенсионер из Красноярска покоряет скалы без страховки
Он известный в Красноярске "столбист" - знает все маршруты для скалолазания на знаменитых Столбах. Здесь его все зовут просто - Андроныч. [ подробнее ]
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[10:29]
В Республике Алтай мужчина, понявший, что избил до смерти сожительницу, покончил с собой
На почве ревности. [ подробнее ]
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[10:21]
В Иркутской области по "горячим следам" полицейские задержали подозреваемых в убийстве
в компании двоих приятелей распивал спиртное. В какой-то момент между ними возник конфликт, закончившийся трагически. [ подробнее ]
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[09:47]
В Кемерово отмечают Всемирный день снега
В Кемерово сегодня в Сосновом бору проходят различные соревнования, конкурсы, эстафеты, игры и другие зимние забавы. [ подробнее ]
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[08:05]
В Новосибирске 14 января впервые проходит зимний средневековый фестиваль "Сибирский плацдарм"
Средневековый бой – это контактный вид боевого искусства, требующий аутентичного старинного облачения и оружия. [ подробнее ]
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[06:42]
В Чите осуждена группа жителей города, производивших водку из технического спирта
Закупив технический спирт, содержащий вредные примеси, они размешивали его с обычной водой, разливали в бутылки и реализовывали оптом под марками "Ржаная" и "Люкс". [ подробнее ]
|13.01.2017
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[21:02]
В Алтайском крае бывшего директора школы-интерната обвиняют в ряде коррупционных преступлений
Директор с 2011 по 2014 год с целью обогащения обязала подчиненных сотрудников ежемесячно передавать ей часть зарлат, которые она необъективно завысила им при распределении. [ подробнее ]
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[21:01]
В Томской области после инцидента с заблудившийся в лесу детьми учитель отстранен от работы
Дети были доставлены в больницу, сейчас пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. [ подробнее ]
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[20:03]
Кемеровский мошенник обманул нескольких россиян на 500 тысяч рублей
Он связывался с теми, кто продавал через интернет мебель, предлагал купить их товар. Но при условии, что они подключат его номер телефона к их мобильному банку. [ подробнее ]
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[19:51]
Сергей Меняйло: Продукция Новосибирского электродного завода конкурентоспособна на мировом рынке
В 2017 году инвестиционная программа ЗАО "ЭПМ-НовЭЗ" составит более 200 миллионов рублей. Средства предполагается направить на дальнейшее обновление оборудования. [ подробнее ]
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[17:09]
"Черное небо" над Красноярском задерживается на все выходные дни
Госавтоинспекция Красноярска предупреждает водителей о неблагоприятных дорожных условиях и просит воздержаться от загородных поездок. [ подробнее ]
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[16:48]
В Иркутске следствие проверяет сообщения СМИ о сомнительных закупках минсоцразвития региона
Ранее в СМИ появились сообщения, что новогодние подарки, кото в декабре получили дети, оказались просроченными. [ подробнее ]
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[14:48]
В городе Усолье-Сибирское открылся индустриальный технопарк "DEGA-Иркутск"
Технопарк привлечет не менее 2, 5 млрд рублей частных инвестиций на развитие всех направлений до 2020 года. [ подробнее ]
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[12:21]
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын: популяцию омуля в Байкале можно восстановить за 2-3 года
В последние годы мощность рыбоводных заводов сократилась в 3-4 раза. Объемы выпуска личинок омуля в Байкал за последние пять лет находятся на уровне 0,1-0,6 млрд штук. [ подробнее ]
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[11:59]
В Забайкалье задержаны двое мужчин, ограбивших на крупную сумму наличных автомобиль «Почта России»
Перегородив дорогу бетонной шпалой они заставили остановиться автомобиль. [ подробнее ]
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[09:53]
В Новосибирске мужчина, подозреваемый в покушении на убийство, явился в полицию с повинной
Полиция распространила фотографию подозреваемого в средствах массовой информации и социальных сетях. [ подробнее ]
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[09:43]
В Забайкалье россиянка пыталась провезти из Китая опасные "бомбы для сжигания жира"
По данному факту возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих и ядовитых веществ. Женщине грозит лишение свободы на срок до 7 лет. [ подробнее ]
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[09:29]
В Томской области 6 часов искали 10 учеников четвертого класса, сбившихся с лыжни
Дети в больнице. [ подробнее ]
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[08:03]
На 8 лет осужден в Новосибирске полицейский, забивший до смерти задержанного, выбивая показания
Причастность погибшего мужчины к совершению каких-либо преступлений не подтвердилась. [ подробнее ]
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