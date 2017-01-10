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09.01.2017
[15:36]

В Томской области из-за отказа двигателя аварийную посадку совершил самолет Ан-24

На его борту находились 3 члена экипажа и 48 пассажиров-вахтовиков, которые в результате происшествия не пострадали.  [ подробнее ]
[15:24]

В Красноярском крае после обрезания в домашних условиях погиб трехлетний ребенок

Его мать пригласила хирурга на дом.  [ подробнее ]
[15:17]

Секретарь главы Хакасии задержана по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере

В сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов.  [ подробнее ]
[15:07]

Трое мужчин покончили с собой в Хакасии в новогодние каникулы

Все из-за женщин.  [ подробнее ]
[12:34]

В Красноярске от удара электротоком погиб 15-летний подросток

Из-за снега провода ЛЭП оказались близко к земле.  [ подробнее ]
[10:21]

В Бурятии 33-летняя женщина, защищаясь, зарезала пьяного мужа

В семье четверо детей.  [ подробнее ]
[10:11]

Жители Красноярска собирают подписи за ужесточение наказаний за экологические нарушения

Авторы петиции призывают контролирующие органы "максимально активно защищать право граждан дышать чистым воздухом".  [ подробнее ]
[08:48]

Житель Омска чуть не сжег пьяного 27-летнего мужчину, уснувшего в его подъезде

Пытаясь его выгнать.  [ подробнее ]
[08:34]

В Кемерово участники проекта Siberian Trip прокатилисб по городу на собачьих упряжках

Siberian Trip – ежегодный проект обмена молодёжи, в ходе которого отобранные кандидаты со всего мира ездят по городам Сибири.  [ подробнее ]
[08:31]

В Бурятии 39-летний мужчина в пьяной ссоре нечаянно зарезал своего назойливого брата

Не рассчитав силу удара.  [ подробнее ]
[08:24]

В Бурятии задержан житель Иркутской области, доставивший в республику более килограмма гащиша

Выяснилось, что мужчина нигде не работает и ранее был судим за кражу. По этому факту возбуждено уголовное дело.  [ подробнее ]
[07:38]

В Красноярском крае 41-летний мужчина, решая проблемы 15-летнего сына, чуть не убил его сверстника

Спас потерпевшего сын подозреваемого.  [ подробнее ]
[07:12]

В Забайкалье с начала года зарегистрировано 11 убийств

16 случаев причинения тяжкого вреда здоровью.  [ подробнее ]
08.01.2017
[20:29]

Три человека погибли в Кузбассе при столкновении легкового автомобиля с грузовым

36-летний водитель легкового автомобиля и две девочки 4 и 7 лет.  [ подробнее ]
[11:24]

В Забайкалье, предложив крупную партию кедрового ореха, двое мужчин расстреляли двух коммерсантов

Когда те приехали за орехом.  [ подробнее ]
[08:12]

В Новосибирской области в Рождество две немолодые женщины тяжко ранили своих мужей

Не судимые.  [ подробнее ]
[07:49]

В Забайкалье в пьяной ссоре 53-летний мужчина зарезал своего 28-летнего сына

Во время семейного застолья.  [ подробнее ]
07.01.2017
[19:26]

В новом году подняли ставки акцизов на алкоголь, сигареты и бензин, повысятся и цены

По мнению специалистов, минимальная цена на шампанское составит 182 рубля, а на вино – 140. Бутылка водки, в свою очередь, будет стоить не менее 230 рублей.  [ подробнее ]
[18:49]

В Новосибирской области задержан 34-летний мужчина, ограбивший почтальона с пенсиями

Деньги, более 400 тысяч рублей найдены.  [ подробнее ]
[14:43]

В Омске завершился Рождественский полумарафон

Победительницей Рождественского полумарафона среди женщин стала 25-летняя бегунья из Новосибирска Наталья Тарасова.  [ подробнее ]
[10:16]

В Красноярске супружеские пары соревновались в катании с горки "Это вам не плюшки со стола таскать"

Особенность зимнего турнира была в том, что в отличие от летнего чемпионата города по ношению жён зимой мужчина стал пассажиром надувной плошки.  [ подробнее ]
[09:37]

В Иркутске ликвидировали интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков

Полицейские изъяли различные приспособления для фасовки и упаковки разовых доз наркотика, а также более 170 г "синтетики", известной как "россыпь".  [ подробнее ]
[08:09]

В Чите женщина заявила в полицию о краже смартфона, чтобы получить страховку

Почти месяц полицейские искали подозреваемого в совершении "кражи". Теперь ей за ложный донос грозит лишение свободы на срок до двух лет.  [ подробнее ]
[01:01]

С Рождеством Христовым!

Русская православная церковь и другие церкви, использующие юлианский календарь, празднуют 7 января по григорианскому календарю (в XX-XXI веках).  [ подробнее ]
06.01.2017
[19:37]

Погибшие в Красноярске, скорее всего, отравились наркотиками, а не метанолом

Расследование уголовного дела продолжается.   [ подробнее ]
[19:05]

В Новосибирске, уступая дорогу, упал в люк теплотрассы и погиб 86-летний мужчина

Припорошенный снегом.  [ подробнее ]
[15:19]

В Красноярском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве "агента" по трудоустройству

Мужчина, представляясь агентом московской фирмы, подписывал фиктивные трудовые договоры, и за это получал с кандидатов денежные вознаграждения.  [ подробнее ]
[12:48]

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя автобусами

В результате ДТП погибли 3 человека, еще 29 пассажиров автобусов получили телесные повреждения различной степени тяжести, 15 из них госпитализированы в медицинские учреждения.  [ подробнее ]
[10:52]

В Иркутской области за пять праздничных дней на дорогах задержали 352 пьяных водителя

В полиции отметили: если водитель попадется повторно, он может не только заплатить штраф до 300 тысяч рублей штрафа, но и лишиться свободы.  [ подробнее ]
[07:59]

Четыре человека отравились насмерть в Красноярске суррогатным алкоголем

Под подозрение следователей попал алкогольный коктейль "Тайм-аут".  [ подробнее ]
05.01.2017
[14:58]

В Бурятии после выпитой за ночь бутылки водки скончался 15-летний подросток

В сельском магазине, где накануне праздников была приобретена бутылка водки, изъяты образцы.  [ подробнее ]
[14:15]

В Хакасии на лестнице около квартиры жены покончил с собой 33-летний пьющий мужчина

Оставлена предсмертная записка.  [ подробнее ]
[08:26]

Три человека погибли в Алтайском крае в каскадном ДТП с участием 4-х автомобилей

29 получили телесные повреждения различной степени тяжести.  [ подробнее ]
[07:58]

В Омске 46-летний мужчина забил до смерти свою 44-летнюю жену, заподозрив ее в измене

Женщина скончалась от травмы шеи.  [ подробнее ]
[07:44]

В Забайкалье, отмечая Новый год, поругавшись, 79-летний мужчина расстрелял свою 78-летнюю жену

Из своего охотничьего ружья.  [ подробнее ]
[07:02]

В Иркутске мошенницы похитили 40 тысяч рублей у пенсионерки, пообещав избавить от болезней

На улице города к пенсионерке подошли две женщины. Якобы за избавление от болезней мошенницы выманили у пенсионерки сбережения.  [ подробнее ]
[06:28]

В Улан-Удэ проходит турнир на Кубок горсовета по мини-футболу

В этом году в турнире участвуют 20 команд из Москвы, Якутска, Иркутска, Ангарска, Читы, Улан-Удэ, Улан-Батора (Монголия), Манчжурии и Хух-Хото (Китай).  [ подробнее ]
[04:58]

В Чите комплекс "Гора светлая" пригласила всех желающих сняться в фильме о сноубордистах

В съёмках будет участвовать инструктор по сноуборду из Владивостока Илья Косяченко. Всех "актёров" ждёт небольшой презент.  [ подробнее ]
04.01.2017
[19:44]

В Новосибирске стартовал фестиваль снежных скульптур

Участникам дается четыре дня, чтобы превратить снежный куб в произведение искусства. Главный приз - кубок мэра и премия 40 тысяч рублей.  [ подробнее ]
[19:10]

Два человека погибли в Алтайском крае при столкновении двух пассажирских автобусов

Данные о пострадавших уточняются.  [ подробнее ]
[18:10]

В Омской области два человека погибли при столкновении легковых автомобилей "Субару-Легаси" и "Ховер"

Выезд не встречную полосу.  [ подробнее ]

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14 января 2017 года в Новосибирске впервые пройдет зимний средневековый фестиваль "Сибирский плацдарм"
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С 15 марта по 2 апреля 2017 года в Новосибирске пройдет 4-й Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина
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