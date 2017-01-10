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|07.01.2017
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[19:26]
В новом году подняли ставки акцизов на алкоголь, сигареты и бензин, повысятся и цены
По мнению специалистов, минимальная цена на шампанское составит 182 рубля, а на вино – 140. Бутылка водки, в свою очередь, будет стоить не менее 230 рублей. [ подробнее ]
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[18:49]
В Новосибирской области задержан 34-летний мужчина, ограбивший почтальона с пенсиями
Деньги, более 400 тысяч рублей найдены. [ подробнее ]
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[14:43]
В Омске завершился Рождественский полумарафон
Победительницей Рождественского полумарафона среди женщин стала 25-летняя бегунья из Новосибирска Наталья Тарасова. [ подробнее ]
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[10:16]
В Красноярске супружеские пары соревновались в катании с горки "Это вам не плюшки со стола таскать"
Особенность зимнего турнира была в том, что в отличие от летнего чемпионата города по ношению жён зимой мужчина стал пассажиром надувной плошки. [ подробнее ]
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[09:37]
В Иркутске ликвидировали интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков
Полицейские изъяли различные приспособления для фасовки и упаковки разовых доз наркотика, а также более 170 г "синтетики", известной как "россыпь". [ подробнее ]
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[08:09]
В Чите женщина заявила в полицию о краже смартфона, чтобы получить страховку
Почти месяц полицейские искали подозреваемого в совершении "кражи". Теперь ей за ложный донос грозит лишение свободы на срок до двух лет. [ подробнее ]
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[01:01]
С Рождеством Христовым!
Русская православная церковь и другие церкви, использующие юлианский календарь, празднуют 7 января по григорианскому календарю (в XX-XXI веках). [ подробнее ]
|06.01.2017
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[19:37]
Погибшие в Красноярске, скорее всего, отравились наркотиками, а не метанолом
Расследование уголовного дела продолжается. [ подробнее ]
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[19:05]
В Новосибирске, уступая дорогу, упал в люк теплотрассы и погиб 86-летний мужчина
Припорошенный снегом. [ подробнее ]
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[15:19]
В Красноярском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве "агента" по трудоустройству
Мужчина, представляясь агентом московской фирмы, подписывал фиктивные трудовые договоры, и за это получал с кандидатов денежные вознаграждения. [ подробнее ]
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[12:48]
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя автобусами
В результате ДТП погибли 3 человека, еще 29 пассажиров автобусов получили телесные повреждения различной степени тяжести, 15 из них госпитализированы в медицинские учреждения. [ подробнее ]
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[10:52]
В Иркутской области за пять праздничных дней на дорогах задержали 352 пьяных водителя
В полиции отметили: если водитель попадется повторно, он может не только заплатить штраф до 300 тысяч рублей штрафа, но и лишиться свободы. [ подробнее ]
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[07:59]
Четыре человека отравились насмерть в Красноярске суррогатным алкоголем
Под подозрение следователей попал алкогольный коктейль "Тайм-аут". [ подробнее ]
|05.01.2017
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[14:58]
В Бурятии после выпитой за ночь бутылки водки скончался 15-летний подросток
В сельском магазине, где накануне праздников была приобретена бутылка водки, изъяты образцы. [ подробнее ]
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[14:15]
В Хакасии на лестнице около квартиры жены покончил с собой 33-летний пьющий мужчина
Оставлена предсмертная записка. [ подробнее ]
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[08:26]
Три человека погибли в Алтайском крае в каскадном ДТП с участием 4-х автомобилей
29 получили телесные повреждения различной степени тяжести. [ подробнее ]
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[07:58]
В Омске 46-летний мужчина забил до смерти свою 44-летнюю жену, заподозрив ее в измене
Женщина скончалась от травмы шеи. [ подробнее ]
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[07:44]
В Забайкалье, отмечая Новый год, поругавшись, 79-летний мужчина расстрелял свою 78-летнюю жену
Из своего охотничьего ружья. [ подробнее ]
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[07:02]
В Иркутске мошенницы похитили 40 тысяч рублей у пенсионерки, пообещав избавить от болезней
На улице города к пенсионерке подошли две женщины. Якобы за избавление от болезней мошенницы выманили у пенсионерки сбережения. [ подробнее ]
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[06:28]
В Улан-Удэ проходит турнир на Кубок горсовета по мини-футболу
В этом году в турнире участвуют 20 команд из Москвы, Якутска, Иркутска, Ангарска, Читы, Улан-Удэ, Улан-Батора (Монголия), Манчжурии и Хух-Хото (Китай). [ подробнее ]
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[04:58]
В Чите комплекс "Гора светлая" пригласила всех желающих сняться в фильме о сноубордистах
В съёмках будет участвовать инструктор по сноуборду из Владивостока Илья Косяченко. Всех "актёров" ждёт небольшой презент. [ подробнее ]
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