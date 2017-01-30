Фестиваль, как солидный международный конкурс мастерства и обмена опытом, будет иметь свой Гран-при и, соответственно, солидную денежную премию. [ подробнее ]

В этом году соревнования проводятся в 9-й раз по олимпийской системе. Каждый участник должен иметь два кушака (красного и синего цвета). [ подробнее ]

Уже в марте все желающие будут зачислены в ВУЗ. Обучение длится 4,5 года. [ подробнее ]

27.01.2017

[19:49] Омская область готовится к проведению Арктического форума в ноябре 2017 года Организаторы форума "ВТТА-Омск-2017" нацелены на продвижение высокотехнологичной продукции омских предприятий для освоения северных территорий. [ подробнее ]

[16:41] В Кемерово задержан по подозрению в получении взятки инспектор налоговой службы По версии следствия, за взятку в 1,5 млн рублей инспектор предложил снизить сумму налоговых отчислений с 25 до 3 млн рублей. [ подробнее ]

[15:40] В Томске осужден пособник в контрабанде наркотиков из Китая в особо крупном размере В марте 2016 года заказанная посылка поступила в Россию. Преступная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками таможни, обнаружившими наркотик в почтовом отправлении. [ подробнее ]

[15:14] Из-за неблагоприятных дорожных условий происходит каждое 2-ое ДТП в Красноярском крае Об этом при подведении итогов оперативно-служебной деятельности подразделений ГИБДД в 2016 году заявил начальник регионального управления МВД РФ генерал-майор полиции Александр Речицкий. [ подробнее ]

[14:45] Женская сборная Новосибирского госуниверситета будет играть в премьер-лиге КВН Главным партнером команды выступил фонд-собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ", обозначивший развитие КВН при университете одной из приоритетных своих задач. [ подробнее ]

[14:37] В Иркутской области бывшего главу муниципального образования обвиняют в махинацмях Сейчас Владислав Романов отбывает наказание в колонии строгого режима за покушение на получение взятки в крупном размере. [ подробнее ]

[12:41] В Чите Музей декабристов презентовал уникальный аудиогид для посетителей Аудиогид музею удалось приобрести благодаря реализации госпрограммы Забайкальского края "Доступная среда" до 2020 года. [ подробнее ]

[12:14] В Красноярске пройдет Российский патриотический фестиваль Фестивальные площадки формируют по трем основным направлениям: "Военный патриотизм", "Гражданский патриотизм" и "Спорт и здоровый образ жизни". [ подробнее ]

[09:36] Улан-Удэ - в топ-15 популярных городов России среди иностранных туристов в 2017 году Среди самых популярных направлений меньше всего иностранные туристы потратят на проживание в гостиницах Улан-Удэ - 2,4 тысяч рублей в сутки. [ подробнее ]