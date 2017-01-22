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21.01.2017
[18:07]

Институт ядерной физики СО РАН участвует в крупнейшем научном проекте European Х-ray Free Electron Laser

Новая мега-установка будет обладать беспрецедентной яркостью и позволит проводить недоступные ранее эксперименты во многих областях науки – от материаловедения до структурной биологии.  [ подробнее ]
[14:07]

В Красноярске на краже водки задержали гражданина, находившегося в международном розыске

Задержанный гражданин объявлен в международный розыск Светлогорским РОВД Гомельской области Республики Беларусь.  [ подробнее ]
[12:01]

В Омске на старт гоночных соревнований 21 января вывели модели-аэросани

Эти традиционные соревнования проводятся в Омске с 1968 года с целью развития и популяризации автомодельного спорта среди обучающихся Омской области.  [ подробнее ]
[11:56]

Два человека погибли в Кузбассе при пожаре в 5-этажном доме

6 человек отравились угарным газом.  [ подробнее ]
[09:48]

В Иркутске набирают добровольцев для участия в экспедиции "Байкал-Аляска"

Путь путешественников пройдет от Байкала через Якутию, Хабаровский край, Камчатку, Сахалин и Охотское море. Они преодолеют 13 тыс 800 километров.  [ подробнее ]
[07:56]

Житель Бурятии в поезде Владивосток-Москва похитил у проводницы гаджет

По данному факту следователями линейного отдела МВД на станции Уссурийск возбуждено уголовное дело.  [ подробнее ]
[05:29]

В Чите коммунальщики отключили от теплоснабжения сразу 12 объектов Минобороны РФ

Военные перестали оплачивать счета за теплоснабжение с мая 2016 года. В результате накопился долг в 75,8 млн рублей.  [ подробнее ]
20.01.2017
[20:59]

В Омской области будет сформирован "Лесопромышленный кластер"

В регионе создается ассоциация предприятий, которая выступит исполнительным органом по организации лесопромышленного кластера.  [ подробнее ]
[19:59]

20-22 июня 2017 года в Новосибирске пройдет V международный форум "Технопром-2017"

Особенностью юбилейного форума станет проведение "молодежного дня", в рамках которого будут представлены олимпиада 3D-технологий и игровая программа "Проектное управление".  [ подробнее ]
[17:41]

В Новосибирске гендиректор ООО обвиняется в хищении из бюджета более 49 млн рублей

Полученные за невыполненную работу деньги были обналичены через неустановленных лиц и переданы ему. Всего обвиняемым было легализовано более 28,5 млн рублей.  [ подробнее ]
[17:39]

Нанотрубки из Новосибирска помогут уменьшить выбросы СО2 больше, чем вся мировая альтернативная энергетика

К 2025 году капитализация компании (по производству УНТ) будет измеряться несколькими миллиардами долларов, а к 2030 годам она может оказаться крупнейшей компанией в России и превысить по рыночной капитализации «Газпром».  [ подробнее ]
[16:50]

С 31 января по 5 февраля 2017 года в Красноярске пройдет чемпионат WorldSkills Russia

Сегодня на участие в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) заявились 470 участников по 57 компетенциям.  [ подробнее ]
[16:14]

На 6 лет осужден в Томске сотрудник ЧОП, смертельно травмировавший пьяного хулигана

На работе, когда потерпевший разбил витрину в магазине.  [ подробнее ]
[16:09]

В Кемеровской области произошло возгорание локомотива грузового поезда

Возгорание ликвидировано силами пожарного поезда станции Мариинск. В результате происшествия вред здоровью и жизни граждан не причинен.  [ подробнее ]
[15:56]

В Республике Алтай сотрудник СКР Турочакского района пойман на взятке 100 тыс рублей

Это было "вознаграждение" за развал дела.  [ подробнее ]
[15:14]

В Алтайском крае стартовал проект "Шахматы в школе"

Проект "Шахматы в школе" будет реализован в 34 муниципалитетах Алтайского края. Первыми его участниками станут педагоги и учащиеся 61 учебного учреждения.  [ подробнее ]
[14:47]

В Кемерово упавшей в колодец 2-летней девочке выплатят 10 тыс рублей компенсации

Прокуратура установила, что вокруг колодца росла высокая трава, закрывающая обзор крышки люка.  [ подробнее ]
[14:28]

В Красноярске в год экологии создадут интерактивную карту загрязнений воздуха

Будут актуализированы ПДВ (предельно допустимые выбросы), чтобы снизить квоты для предприятий, что должно подстегнуть их модернизировать свое оборудование.  [ подробнее ]
[14:04]

В городе Бердске произошло обрушение крыши конного клуба, погибли два человека

По версии следствия, крыша постройки не выдержала большого количества снега. Руководитель конного клуба "Аллюр" задержан.  [ подробнее ]
[13:30]

Авиатехник аэропорта "Толмачево" осужден за допущение столкновения самолета с тягачом

В результате происшедшего авиакомпании "Аэрофлот" причинен крупный ущерб в размере 6 млн 952 тыс 437 рублей.  [ подробнее ]
[12:14]

За 2016 год по Сибирскому таможенному управлению экспорт лесоматериалов составил $2,207 млрд

По сравнению с 2015 годом стоимостной объем экспорта лесоматериалов в страны дальнего зарубежья увеличился на 3,7%, а в страны СНГ – уменьшился на 34,5%.  [ подробнее ]
[11:04]

В городе Зима Иркутской области пресечена деятельность игорного салона

В ходе обыска изъято 5 компьютеров, денежная сумма в размере около 15 тысяч рублей, а также документация.  [ подробнее ]
[10:50]

В Улан-удэ женщина, сбившая на машине школьника, заплатит полмиллиона рублей

Суд также назначил наказание - 1 год и 6 месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.  [ подробнее ]
[09:26]

В Чите молодой человек с пистолетом напал на офис микрофинансовой организации

Угрожая предметом, похожим на пистолет, он попытался похитить деньги, но не сделал этого. По данному факту возбуждено уголовное дело.  [ подробнее ]
[08:25]

В Новосибирске бизнесмен, чтобы не возвращать 18 млн рублей, планировал выколоть глаза кредитору

И проломить голову.  [ подробнее ]
[07:56]

В Приангарье 37-летний мужчина, пробывший 20 лет в местах заключения, убил свою 89-летнюю знакомую

Мотивом стали личные неприязненные отношения.  [ подробнее ]
19.01.2017
[19:59]

В Омске бывший сотрудник таможни обвиняется в получении взяток

Он брал взятки от предпринимателя за обеспечение победы при участии в аукционах на право заключения госконтрактов с Омской таможней.  [ подробнее ]
[18:47]

Учёные Новосибирского госуниверситета нашли условия для получения новой формы метацетамола

В ходе дальнейших исследований учёным удалось найти оптимальные условия, при которых новая форма метацетамола получается воспроизводимой.  [ подробнее ]
[18:05]

В Томске будут судить мошенника, который похитил у доверчивых граждан более 6,5 млн рублей

Своих жертв, в основном женщин, мужчина находил на интернет-сайте знакомств.Списывался и под разными предлогами вымснивал у них деньги и дорогостоящие вещи.  [ подробнее ]
[18:03]

В Алтайском крае осужден гражданин за убийство своего знакомого и нанесении побоев супруге

24 августа 2016 года на приусадебном участке после распития спиртного в ходе ссоры обвиняемый нанес несколько ударов ножом своему знакомому.  [ подробнее ]
[17:29]

В Красноярском крае запущен в эксплуатацию нефтепровод Куюмба-Тайшет

Он соединил Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождения с трубопроводной системой "Восточная Сибирь - Тихий океан".  [ подробнее ]
[13:23]

В городе Братске возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью малолетних детей

Известно, что женщина неоднократно обращалась за консультацией к психиатру. Расследование уголовного дела продолжается.  [ подробнее ]
[12:37]

В Омске 16-летняя школьница дистанционно торговала синтетическими наркотиками

В социальных сетях ей поступило предложение стать распространителем наркотика с обещанием высокого и стабильного дохода.  [ подробнее ]
[12:10]

В Новосибирской области при столкновении снегохода с дорожным знаком погиб пассажир снегохода

Водитель был пьян.  [ подробнее ]
[12:06]

Более миллиона граждан России и Китая пересекли в 2016 году границу в Забайкальске

В федеральный бюджет таможенным постом международного автомобильного пункта пропуска "Забайкальск" за 2016 год было перечислено 12 млн 453 тыс 59 рублей.  [ подробнее ]
[11:39]

В Кузбассе поездом смертельно травмирован 21-летний юноша в наушниках и капюшоне

Шедший вдоль железнодорожных путей.   [ подробнее ]
[11:22]

Два человека погибли в Приангарье в легковом автомобиле, врезавшемся в стоящий грузовой автомобиль

48-летний мужчина и 25-летняя женщина.  [ подробнее ]
[11:10]

В Приангарье в городе Братске 31-летняя женщина убила двух своих маленьких детей

Известно, что женщина неоднократно обращалась за консультацией к психиатру.  [ подробнее ]
[09:22]

В городе Барнауле при получении взятки задержан начальник следственного городского управления МВД

За закрытие уголовного дела.  [ подробнее ]
[08:30]

На два года осужден в Кузбассе мужчина, зарезавший постоянно издевавшуюся над ним жену

В состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшей.  [ подробнее ]
[08:09]

В Алтайском крае смертельные ожоги получил полуторагодовалый мальчик при купании

Оказавшись без присмотра матери.  [ подробнее ]

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С 31 января по 5 февраля 2017 года в Красноярске пройдет чемпионат WorldSkills Russia
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С 15 марта по 2 апреля 2017 года в Новосибирске пройдет 4-й Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина
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20-22 июня 2017 года в Новосибирске пройдет V международный форум технологического развития "Технопром-2017"
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