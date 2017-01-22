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|20.01.2017
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[20:59]
В Омской области будет сформирован "Лесопромышленный кластер"
В регионе создается ассоциация предприятий, которая выступит исполнительным органом по организации лесопромышленного кластера. [ подробнее ]
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[19:59]
20-22 июня 2017 года в Новосибирске пройдет V международный форум "Технопром-2017"
Особенностью юбилейного форума станет проведение "молодежного дня", в рамках которого будут представлены олимпиада 3D-технологий и игровая программа "Проектное управление". [ подробнее ]
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[17:41]
В Новосибирске гендиректор ООО обвиняется в хищении из бюджета более 49 млн рублей
Полученные за невыполненную работу деньги были обналичены через неустановленных лиц и переданы ему. Всего обвиняемым было легализовано более 28,5 млн рублей. [ подробнее ]
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[17:39]
Нанотрубки из Новосибирска помогут уменьшить выбросы СО2 больше, чем вся мировая альтернативная энергетика
К 2025 году капитализация компании (по производству УНТ) будет измеряться несколькими миллиардами долларов, а к 2030 годам она может оказаться крупнейшей компанией в России и превысить по рыночной капитализации «Газпром». [ подробнее ]
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[16:50]
С 31 января по 5 февраля 2017 года в Красноярске пройдет чемпионат WorldSkills Russia
Сегодня на участие в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) заявились 470 участников по 57 компетенциям. [ подробнее ]
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[16:14]
На 6 лет осужден в Томске сотрудник ЧОП, смертельно травмировавший пьяного хулигана
На работе, когда потерпевший разбил витрину в магазине. [ подробнее ]
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[16:09]
В Кемеровской области произошло возгорание локомотива грузового поезда
Возгорание ликвидировано силами пожарного поезда станции Мариинск. В результате происшествия вред здоровью и жизни граждан не причинен. [ подробнее ]
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[15:56]
В Республике Алтай сотрудник СКР Турочакского района пойман на взятке 100 тыс рублей
Это было "вознаграждение" за развал дела. [ подробнее ]
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[15:14]
В Алтайском крае стартовал проект "Шахматы в школе"
Проект "Шахматы в школе" будет реализован в 34 муниципалитетах Алтайского края. Первыми его участниками станут педагоги и учащиеся 61 учебного учреждения. [ подробнее ]
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[14:47]
В Кемерово упавшей в колодец 2-летней девочке выплатят 10 тыс рублей компенсации
Прокуратура установила, что вокруг колодца росла высокая трава, закрывающая обзор крышки люка. [ подробнее ]
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[14:28]
В Красноярске в год экологии создадут интерактивную карту загрязнений воздуха
Будут актуализированы ПДВ (предельно допустимые выбросы), чтобы снизить квоты для предприятий, что должно подстегнуть их модернизировать свое оборудование. [ подробнее ]
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[14:04]
В городе Бердске произошло обрушение крыши конного клуба, погибли два человека
По версии следствия, крыша постройки не выдержала большого количества снега. Руководитель конного клуба "Аллюр" задержан. [ подробнее ]
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[13:30]
Авиатехник аэропорта "Толмачево" осужден за допущение столкновения самолета с тягачом
В результате происшедшего авиакомпании "Аэрофлот" причинен крупный ущерб в размере 6 млн 952 тыс 437 рублей. [ подробнее ]
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[12:14]
За 2016 год по Сибирскому таможенному управлению экспорт лесоматериалов составил $2,207 млрд
По сравнению с 2015 годом стоимостной объем экспорта лесоматериалов в страны дальнего зарубежья увеличился на 3,7%, а в страны СНГ – уменьшился на 34,5%. [ подробнее ]
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[11:04]
В городе Зима Иркутской области пресечена деятельность игорного салона
В ходе обыска изъято 5 компьютеров, денежная сумма в размере около 15 тысяч рублей, а также документация. [ подробнее ]
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[10:50]
В Улан-удэ женщина, сбившая на машине школьника, заплатит полмиллиона рублей
Суд также назначил наказание - 1 год и 6 месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. [ подробнее ]
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[09:26]
В Чите молодой человек с пистолетом напал на офис микрофинансовой организации
Угрожая предметом, похожим на пистолет, он попытался похитить деньги, но не сделал этого. По данному факту возбуждено уголовное дело. [ подробнее ]
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[08:25]
В Новосибирске бизнесмен, чтобы не возвращать 18 млн рублей, планировал выколоть глаза кредитору
И проломить голову. [ подробнее ]
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[07:56]
В Приангарье 37-летний мужчина, пробывший 20 лет в местах заключения, убил свою 89-летнюю знакомую
Мотивом стали личные неприязненные отношения. [ подробнее ]
|19.01.2017
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[19:59]
В Омске бывший сотрудник таможни обвиняется в получении взяток
Он брал взятки от предпринимателя за обеспечение победы при участии в аукционах на право заключения госконтрактов с Омской таможней. [ подробнее ]
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[18:47]
Учёные Новосибирского госуниверситета нашли условия для получения новой формы метацетамола
В ходе дальнейших исследований учёным удалось найти оптимальные условия, при которых новая форма метацетамола получается воспроизводимой. [ подробнее ]
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[18:05]
В Томске будут судить мошенника, который похитил у доверчивых граждан более 6,5 млн рублей
Своих жертв, в основном женщин, мужчина находил на интернет-сайте знакомств.Списывался и под разными предлогами вымснивал у них деньги и дорогостоящие вещи. [ подробнее ]
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[18:03]
В Алтайском крае осужден гражданин за убийство своего знакомого и нанесении побоев супруге
24 августа 2016 года на приусадебном участке после распития спиртного в ходе ссоры обвиняемый нанес несколько ударов ножом своему знакомому. [ подробнее ]
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[17:29]
В Красноярском крае запущен в эксплуатацию нефтепровод Куюмба-Тайшет
Он соединил Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождения с трубопроводной системой "Восточная Сибирь - Тихий океан". [ подробнее ]
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[13:23]
В городе Братске возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью малолетних детей
Известно, что женщина неоднократно обращалась за консультацией к психиатру. Расследование уголовного дела продолжается. [ подробнее ]
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[12:37]
В Омске 16-летняя школьница дистанционно торговала синтетическими наркотиками
В социальных сетях ей поступило предложение стать распространителем наркотика с обещанием высокого и стабильного дохода. [ подробнее ]
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[12:10]
В Новосибирской области при столкновении снегохода с дорожным знаком погиб пассажир снегохода
Водитель был пьян. [ подробнее ]
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[12:06]
Более миллиона граждан России и Китая пересекли в 2016 году границу в Забайкальске
В федеральный бюджет таможенным постом международного автомобильного пункта пропуска "Забайкальск" за 2016 год было перечислено 12 млн 453 тыс 59 рублей. [ подробнее ]
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[11:39]
В Кузбассе поездом смертельно травмирован 21-летний юноша в наушниках и капюшоне
Шедший вдоль железнодорожных путей. [ подробнее ]
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[11:22]
Два человека погибли в Приангарье в легковом автомобиле, врезавшемся в стоящий грузовой автомобиль
48-летний мужчина и 25-летняя женщина. [ подробнее ]
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[11:10]
В Приангарье в городе Братске 31-летняя женщина убила двух своих маленьких детей
Известно, что женщина неоднократно обращалась за консультацией к психиатру. [ подробнее ]
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[09:22]
В городе Барнауле при получении взятки задержан начальник следственного городского управления МВД
За закрытие уголовного дела. [ подробнее ]
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[08:30]
На два года осужден в Кузбассе мужчина, зарезавший постоянно издевавшуюся над ним жену
В состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшей. [ подробнее ]
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[08:09]
В Алтайском крае смертельные ожоги получил полуторагодовалый мальчик при купании
Оказавшись без присмотра матери. [ подробнее ]
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