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16.01.2017
[14:40]

В Омске 60-летний мужчина расстрелял собутыльника, обвинившего его в краже пенсии

Подозреваемый, не пытавшийся скрыться с места преступления, был задержан.  [ подробнее ]
[14:23]

В Кузбассе 52-летний мужчина убил своего младшего брата сначала во сне, а потом и наяву

Оба были пьяны.  [ подробнее ]
[13:25]

Условно осужден в Алтайском крае полицейский, попинавший пьяного задержанного

Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.  [ подробнее ]
[12:58]

Два человека погибли в Туве при столкновении легкового автомобиля с бетонной опорой ЛЭП

ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения пьяным водителем.  [ подробнее ]
[12:41]

В Приангарье мужчина с другом, чтобы не возвращать долг в 200 тысяч рублей, убил кредитора

Оба ранее судимые.  [ подробнее ]
[09:41]

В Новосибирске, вроде опять, кондуктор автобуса в мороз высадил 12-летнюю девочку

У ребенка проездная карта сломалась, а денег не оказалось.   [ подробнее ]
[03:49]

В Забайкальском крае полицейские возбудили 22 уголовных дела о незаконной рубке леса

Половина эпизодов совершены в Петровск-Забайкальском районе. Общий ущерб по возбуждённым уголовным делам составляет почти 1 млн рублей.   [ подробнее ]
15.01.2017
[18:09]

В Омске почти 90% ДТП происходит в связи с плохим содержанием дорог в зимний период

По поручению губернатора Омской области Виктора Назарова усилен контроль за состоянием городских дорог и своевременной уборкой снега.  [ подробнее ]
[17:47]

В Новосибирской области голодающим в лесах косулям помогают спасатели МЧС

Участники акции отправились вглубь леса на снегоходах с самодельными санями для подвоза сена, кормовой соли, веников из ивы и березы.  [ подробнее ]
[15:23]

Росатом не отказывается от проекта "прорыв", в котором участвует Сибирский химический комбинат

Корпорация намерена лишь снизить капитальные затраты федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года".  [ подробнее ]
[13:05]

В городе Бердске открылся этап первенства РФ среди девушек и юношей по фигурному катанию

В рамках соревнований для гостей состоится розыгрыш бытовой техники, много сюрпризов от партнеров соревнований и спонсоров. Вход свободный.  [ подробнее ]
[13:00]

Доверчивый пенсионер из Алтайского края отдал практически "подарил" мошеннику около 200 тыс руьлей

Гражданин позвонил и сообщил, что преступники пытались похитить со счета пенсионера деньги и попросил продиктовать ему данные его ьанковской карты.  [ подробнее ]
[10:49]

В Кемерово в 2017 году появятся защищённые от ДТП остановки общественного транспорта

В прошлом году в регионе произошло 3049 аварий, в результате которых погибли 338 человека, травмы различной степени тяжести получили 4048 человек.  [ подробнее ]
[10:24]

В Красноярске по поручению Владимира Путина построят спорткомплекс для мини-футбола

Он будет размещен на территории детского дома № 1, воспитанники которого составляют основу футбольного клуба "Тотем", который стал чемпионом мира 2016 года.  [ подробнее ]
[09:13]

В Омской области женщина, разозлившись на 14-летнего сына, выгнала на два часа его босого на мороз

У подростка обморожены пальцы на ногах.  [ подробнее ]
[08:39]

В Иркутске совершено нападение на продавца продуктового магазина

Злоумышленник сам пришёл в отдел полиции "Иркутское" и рассказал о произошедшем. При нем было орудие преступления – пневматический пистолет.  [ подробнее ]
[08:18]

В Бурятии сегодня рано утром произошло землетрясение, пострадавших нет

Это уже второе с начала 2017 года землетрясение в Бурятии, первое произошло 2 января в Баргузинском районе магнитудой 4 балла.  [ подробнее ]
[07:50]

В Чите работник СТО угнал иномарку, которую сам ремонтировал

Теперт любителю покататься на чужой машине грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы сроком до пяти лет.  [ подробнее ]
14.01.2017
[20:06]

В Таиланде 69-летний пенсионер из Красноярска покоряет скалы без страховки

Он известный в Красноярске "столбист" - знает все маршруты для скалолазания на знаменитых Столбах. Здесь его все зовут просто - Андроныч.  [ подробнее ]
[10:29]

В Республике Алтай мужчина, понявший, что избил до смерти сожительницу, покончил с собой

На почве ревности.  [ подробнее ]
[10:21]

В Иркутской области по "горячим следам" полицейские задержали подозреваемых в убийстве

в компании двоих приятелей распивал спиртное. В какой-то момент между ними возник конфликт, закончившийся трагически.  [ подробнее ]
[09:47]

В Кемерово отмечают Всемирный день снега

В Кемерово сегодня в Сосновом бору проходят различные соревнования, конкурсы, эстафеты, игры и другие зимние забавы.  [ подробнее ]
[08:05]

В Новосибирске 14 января впервые проходит зимний средневековый фестиваль "Сибирский плацдарм"

Средневековый бой – это контактный вид боевого искусства, требующий аутентичного старинного облачения и оружия.  [ подробнее ]
[06:42]

В Чите осуждена группа жителей города, производивших водку из технического спирта

Закупив технический спирт, содержащий вредные примеси, они размешивали его с обычной водой, разливали в бутылки и реализовывали оптом под марками "Ржаная" и "Люкс".  [ подробнее ]
13.01.2017
[21:02]

В Алтайском крае бывшего директора школы-интерната обвиняют в ряде коррупционных преступлений

Директор с 2011 по 2014 год с целью обогащения обязала подчиненных сотрудников ежемесячно передавать ей часть зарлат, которые она необъективно завысила им при распределении.  [ подробнее ]
[21:01]

В Томской области после инцидента с заблудившийся в лесу детьми учитель отстранен от работы

Дети были доставлены в больницу, сейчас пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.  [ подробнее ]
[20:03]

Кемеровский мошенник обманул нескольких россиян на 500 тысяч рублей

Он связывался с теми, кто продавал через интернет мебель, предлагал купить их товар. Но при условии, что они подключат его номер телефона к их мобильному банку.  [ подробнее ]
[19:51]

Сергей Меняйло: Продукция Новосибирского электродного завода конкурентоспособна на мировом рынке

В 2017 году инвестиционная программа ЗАО "ЭПМ-НовЭЗ" составит более 200 миллионов рублей. Средства предполагается направить на дальнейшее обновление оборудования.  [ подробнее ]
[17:09]

"Черное небо" над Красноярском задерживается на все выходные дни

Госавтоинспекция Красноярска предупреждает водителей о неблагоприятных дорожных условиях и просит воздержаться от загородных поездок.  [ подробнее ]
[16:48]

В Иркутске следствие проверяет сообщения СМИ о сомнительных закупках минсоцразвития региона

Ранее в СМИ появились сообщения, что новогодние подарки, кото в декабре получили дети, оказались просроченными.  [ подробнее ]
[14:48]

В городе Усолье-Сибирское открылся индустриальный технопарк "DEGA-Иркутск"

Технопарк привлечет не менее 2, 5 млрд рублей частных инвестиций на развитие всех направлений до 2020 года.  [ подробнее ]
[12:21]

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын: популяцию омуля в Байкале можно восстановить за 2-3 года

В последние годы мощность рыбоводных заводов сократилась в 3-4 раза. Объемы выпуска личинок омуля в Байкал за последние пять лет находятся на уровне 0,1-0,6 млрд штук.  [ подробнее ]
[11:59]

В Забайкалье задержаны двое мужчин, ограбивших на крупную сумму наличных автомобиль «Почта России»

Перегородив дорогу бетонной шпалой они заставили остановиться автомобиль.  [ подробнее ]
[09:53]

В Новосибирске мужчина, подозреваемый в покушении на убийство, явился в полицию с повинной

Полиция распространила фотографию подозреваемого в средствах массовой информации и социальных сетях.  [ подробнее ]
[09:43]

В Забайкалье россиянка пыталась провезти из Китая опасные "бомбы для сжигания жира"

По данному факту возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих и ядовитых веществ. Женщине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.  [ подробнее ]
[09:29]

В Томской области 6 часов искали 10 учеников четвертого класса, сбившихся с лыжни

Дети в больнице.  [ подробнее ]
[08:03]

На 8 лет осужден в Новосибирске полицейский, забивший до смерти задержанного, выбивая показания

Причастность погибшего мужчины к совершению каких-либо преступлений не подтвердилась.  [ подробнее ]
12.01.2017
[18:49]

В Омске на VI Рождественских образовательных чтениях обсудили уроки прошедшего столетия

В год столетия Февральской и Октябрьской революций пленарное заседание областных чтений посвящено дискуссии на тему, связанную с этой датой в истории российского государства.  [ подробнее ]
[16:42]

Новосибирские ученые создали новый перспективный сорт пшеницы

Испытания проходили в очень непростых погодных условиях. Пшеница "Новосибирская 61" даже в засушливую погоду дала неплохой урожай (порядка 3,5 тонн с гектара).  [ подробнее ]
[15:38]

В Барнауле раскрыто убийство женщины, замаскированное под безвестное исчезновение

14 мая 2016 года между женщиной и ее 35-летним сыном произошла ссора, в ходе которой мужчина толкнул свою мать. Потеряв равновесие, она упала...  [ подробнее ]
[14:17]

Самодельный вездеход из Томска попал в список самых необычных автомобилей

Владелец готов продать машинку за 35 тысяч рублей или обменять на "более дорогую, на равноценную, на более дешевую, не на авто".  [ подробнее ]

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С 15 марта по 2 апреля 2017 года в Новосибирске пройдет 4-й Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина
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