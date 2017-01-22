Военные перестали оплачивать счета за теплоснабжение с мая 2016 года. В результате накопился долг в 75,8 млн рублей. [ подробнее ]

По данному факту следователями линейного отдела МВД на станции Уссурийск возбуждено уголовное дело. [ подробнее ]

Путь путешественников пройдет от Байкала через Якутию, Хабаровский край, Камчатку, Сахалин и Охотское море. Они преодолеют 13 тыс 800 километров. [ подробнее ]

Эти традиционные соревнования проводятся в Омске с 1968 года с целью развития и популяризации автомодельного спорта среди обучающихся Омской области. [ подробнее ]

Новая мега-установка будет обладать беспрецедентной яркостью и позволит проводить недоступные ранее эксперименты во многих областях науки – от материаловедения до структурной биологии. [ подробнее ]

20.01.2017

[20:59] В Омской области будет сформирован "Лесопромышленный кластер" В регионе создается ассоциация предприятий, которая выступит исполнительным органом по организации лесопромышленного кластера. [ подробнее ]

[19:59] 20-22 июня 2017 года в Новосибирске пройдет V международный форум "Технопром-2017" Особенностью юбилейного форума станет проведение "молодежного дня", в рамках которого будут представлены олимпиада 3D-технологий и игровая программа "Проектное управление". [ подробнее ]

[17:41] В Новосибирске гендиректор ООО обвиняется в хищении из бюджета более 49 млн рублей Полученные за невыполненную работу деньги были обналичены через неустановленных лиц и переданы ему. Всего обвиняемым было легализовано более 28,5 млн рублей. [ подробнее ]

[17:39] Нанотрубки из Новосибирска помогут уменьшить выбросы СО2 больше, чем вся мировая альтернативная энергетика К 2025 году капитализация компании (по производству УНТ) будет измеряться несколькими миллиардами долларов, а к 2030 годам она может оказаться крупнейшей компанией в России и превысить по рыночной капитализации «Газпром». [ подробнее ]

[16:09] В Кемеровской области произошло возгорание локомотива грузового поезда Возгорание ликвидировано силами пожарного поезда станции Мариинск. В результате происшествия вред здоровью и жизни граждан не причинен. [ подробнее ]

[15:14] В Алтайском крае стартовал проект "Шахматы в школе" Проект "Шахматы в школе" будет реализован в 34 муниципалитетах Алтайского края. Первыми его участниками станут педагоги и учащиеся 61 учебного учреждения. [ подробнее ]

[14:28] В Красноярске в год экологии создадут интерактивную карту загрязнений воздуха Будут актуализированы ПДВ (предельно допустимые выбросы), чтобы снизить квоты для предприятий, что должно подстегнуть их модернизировать свое оборудование. [ подробнее ]

[13:30] Авиатехник аэропорта "Толмачево" осужден за допущение столкновения самолета с тягачом В результате происшедшего авиакомпании "Аэрофлот" причинен крупный ущерб в размере 6 млн 952 тыс 437 рублей. [ подробнее ]

[12:14] За 2016 год по Сибирскому таможенному управлению экспорт лесоматериалов составил $2,207 млрд По сравнению с 2015 годом стоимостной объем экспорта лесоматериалов в страны дальнего зарубежья увеличился на 3,7%, а в страны СНГ – уменьшился на 34,5%. [ подробнее ]

[11:04] В городе Зима Иркутской области пресечена деятельность игорного салона В ходе обыска изъято 5 компьютеров, денежная сумма в размере около 15 тысяч рублей, а также документация. [ подробнее ]

[10:50] В Улан-удэ женщина, сбившая на машине школьника, заплатит полмиллиона рублей Суд также назначил наказание - 1 год и 6 месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. [ подробнее ]