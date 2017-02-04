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03.02.2017
[17:46]

В Алтайском крае предпринимательница обвиняется в оказании услуг, не обеспечивающих безопасность

Днем 8 января 2016 года 40-летняя женщина, пользуясь услугами подъемника, получила телесные повреждения в виде ампутации ногтевого фаланга 4 пальцев руки.  [ подробнее ]
[17:16]

В Новосибирске зарезан депутат совета депутатов Искитимского района

Рядом с местом преступления найден нож.  [ подробнее ]
[17:16]

В Красноярском крае транспортные полицейские спасли детей от пьющей матери

В настоящее время органами опеки и попечительства материалы о лишении родительских прав матери направлены в суд.  [ подробнее ]
[16:30]

В Томской области бывшая сотрудница учреждения здравоохранения обвиняется в получении взяток

Общая сумма полученных в качестве взяток денежных средств за период с июня 2015 по октябрь 2016 года составила 5600 рублей.  [ подробнее ]
[15:30]

НГУ - уникальная площадка празднования международного Дня Дарвина в России

Неделя Дарвина в НГУ - это не только лекции, но и праздник научного взгляда на окружающий нас мир, который объединяет Международный День Дарвина и День российской науки.  [ подробнее ]
[15:10]

В Красноярске создали уникальный изоляционный материал для строительства

Плотность "Ecothermo" снижена на 25%, что оказывает меньшую нагрузку на строительные конструкции и, самое главное, на четверть экономит его расход.  [ подробнее ]
[13:50]

В Новосибирске дан старт упрощенному экспорту российских товаров

Именно так и поступил Александр Ушаков, представитель новосибирской юридической компании, решив направить подарок своему партнеру в Китай.  [ подробнее ]
[13:08]

В Иркутской области задержаны мэр Казачинско-Ленского района и его заместитель за получение взятки

2,5 млн рублей даны за подписание актов выполненных работ, оплату по контракту на строительство полигона твердых бытовых отходов в районе.  [ подробнее ]
[10:25]

В Бурятии на незаконной деляне задержан "черный лесоруб" с трактором

У лесоруба изъяли древесину и трактор "МТЗ-82". На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ.  [ подробнее ]
[09:53]

Четверо человек погибли в Приангарье при пожаре в частном доме

Мужчина 1971 года рождения,его жена 1976 года рождения, их 16-летняя дочь и 8-летний сын.   [ подробнее ]
[06:35]

Двое маленьких детей отравились угарным газом при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Причиной возгорания стала неисправная электрическая проводка.  [ подробнее ]
[05:39]

В Забайкалье россиянка пыталась скрыто провезти в Китай природные минералы - турмалины

У пассажирки туристического автобуса, следовавшего в КНР, таможенники обнаружили 24 необработанных минеральных камня.  [ подробнее ]
02.02.2017
[18:26]

"Тотальный диктант - 2017" - акции по проверке грамотности в этом году пройдет 8 апреля

Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ "Глум-клуб" в начале 21-го века.  [ подробнее ]
[17:41]

В Кемеровской области гвардейцы задержали стрелка из пневматического оружия по машинам

Он рассказал, что в этот день употреблял спиртное. В какой-то момент ему захотелось пострелять из окна по голубям из пневматического пистолета.  [ подробнее ]
[17:15]

В Алтайском крае мастер электросетей обвиняется в нарушении правил безопасности

В Павловском районе после ремрнтных работ на подстанции мастер оставил незапертым вход в трансформаторную будку, через месяц в нее проникла 11-летняя девочка…  [ подробнее ]
[16:52]

В Республике Алтай в состоянии запоя, выпив стеклоочиститель, насмерть отравился 46-летний мужчина

Двухнедельный запой.  [ подробнее ]
[16:19]

6 жителей Кузбасса, покупавшие снегоходы в интернете, за полгода перечислили мошенникам 570000 рублей

По привлекательным ценам.  [ подробнее ]
[15:15]

В Красноярске из окна на 7-м этаже выпрыгнул 14-летний подросток

Пострадавший в тяжелом состоянии в реанимационном отделении БСМП.   [ подробнее ]
[14:59]

В Иркутске задержана группа студентоа, подозреваемых в совершении грабежа

Своих жертв, злоумышленники выбирали с помощью социальных сетей. Девушка заводила переписку, затем приглашала молодого человека на свидание...  [ подробнее ]
[14:31]

В Чите возбуждено два уголовных дела по незаконному экспорту пиломатериалов в Китай

Всего в КНР было незаконно экспортировано 735,69 кубометров пиломатериалов на сумму более 3,5 млн рублей.  [ подробнее ]
[14:19]

В Кузбассе 12-летняя девочка, пропавшая 26 декабря, была изнасилована и сброшена и сброшена в штрек

Ребенок знал своего насильника и убийцу.  [ подробнее ]
[12:52]

В России 29 регионов признаны неблагоприятным для производства сельхозпродукции

Список, утвержденный правительством РФ, необходим для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, вызванных погодой или стихией.  [ подробнее ]
[06:31]

В исправительных колониях Кузбасса в 2016 году установлены 37 подавителей сигнала сотовой связи

За минувший год в ходе различных оперативно-профилактических мероприятий при попытке доставки в исправительные учреждения было изъято более 1700 единиц сотовой связи.  [ подробнее ]
[04:54]

В Чите проходит первый краевой чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia

В качестве экспертов выступают представители работодателей-предприятий Забайкальского края.  [ подробнее ]
01.02.2017
[18:55]

В Кузбассе найдено тело 12-летней девочки, пропавшей 26 января

Подозреваемый отказывается давать показания.  [ подробнее ]
[17:08]

В Алтайском крае осужден экс-работник подразделения ЗСЖД за расхищение имущества

Используя служебное положение, он похитил с предприятия свыше 20 тонн каменного угля, более тонны горюче-смазочных материалов  [ подробнее ]
[16:39]

В аэропорту города Томска обнаружена посылка с сигнальным пистолетом

В рамках профилактической работы полицейские напомнили мужчине, что в соответствии с законом "О почтовой связи" пересылка подобного рода оружия запрещена.  [ подробнее ]
[16:20]

В Братске начальник отдела по инспектированию автодорог обвиняется в получении взятки

Чиновнику грозит наказание в виде штрафа от 40- до 70- и даже до 90-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом.  [ подробнее ]
[15:49]

В Кузбассе на курорте Шерегеш при столкновении на горных лыжах мужчины и женщины погиб мужчина

При спуске с горы Зеленая.  [ подробнее ]
[13:30]

В Красноярске, заступаясь за сожительницу, 42-летний мужчина зарезал оскорбивших ее брата и знакомого

Все были пьяны.  [ подробнее ]
[13:24]

Новосибирские ученые: измельчение угля позволит энергетикам сэкономить на топливе

Уголь способен не только гореть, но и превращаться в горючие газы. Благодаря его химической активности можно делать системы газификаторов на основе этого ископаемого.  [ подробнее ]
[13:12]

В Кузбассе мать трех детей сожгла в печи нежеланного новорожденного ребенка

Ее муж знал об этом.  [ подробнее ]
[12:33]

В Красноярском крае на инвестиционные проекты требуются свыше 900 работников

Нужны арматурщики, машинисты экскаватора, бульдозера, водители БелАЗа, электрогазосварщики 5-6 разряда, бурильщики.  [ подробнее ]
[11:23]

В Кемеровской области на вокзале задержали мужчину с огнестрельным оружием

Проведенная экспертиза признала изъятый предмет огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом, годным для стрельбы пулями калибра до 9 мм.  [ подробнее ]
[09:49]

В Красноярском крае разработана уникальная технология обогащения флюорита

Продукцию ждут в черной и цветной металлургии, химической, керамической, стекольной, оптической и других отраслях промышленности.  [ подробнее ]
[09:17]

В Иркутске осужден гражданин КНР за покушение на дачу взятки должностному лицу

За прекращение в отношении него преследования по поводу незаконного пересечения границы РФ он предложил сотруднику правоохранительных органов 200 тыс рублей.  [ подробнее ]
[08:34]

Проблеме Байкала дали "сточную" оценку - уровень очистки озера всего 20%

По данным Минприроды, выбросы в озеро продолжают расти даже "при некотором снижении показателей в центральной экологической зоне Байкальской природной территории".  [ подробнее ]
[07:35]

В Улан-Удэ осужден горожанин за разбойное нападение на магазин

Закрыв лицо медицинской маской, он зашел в магазин "Белоречье" и направил на продавца "предмет, похожий на пистолет".  [ подробнее ]
[06:18]

Какой материал кровати самый практичный?

Кровать - ключевая фигура спальни, которая, так же как и матрас, влияет на качество сна и наше самочувствие.  [ подробнее ]
[05:58]

В Чите руководство детдома скрыло аборт и попытку самоубийства двух 15-летних девочек

Об этом стало известно после обращения сотрудников учреждения к детскому омбудсмену региона Ивану Катанаеву.  [ подробнее ]
31.01.2017
[20:02]

В Омской области с 1 февраля можно получить паспорт гражданина России в многофункциональных центрах

Также с 1 февраля в многофункциональном центре можно будет получить международное водительское удостоверение и произвести замену водительских прав взамен утерянных.  [ подробнее ]

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Что? Где? Когда?
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С 17 по 19 февраля 2017 года в в Красноярске впервые пройдет Российский патриотический фестиваль"
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С 14 по 28 марта в новосибирском Академпарке пройдет бизнес-ускоритель
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С 15 марта по 2 апреля 2017 года в Новосибирске пройдет 4-й Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина
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20-22 апреля 2-17 года состоится XIV Красноярский экономический форум "Российская экономика: повестка 2018-2024"
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11-12 июня 2017 года в Иркутске пройдет Байкальский международный арт-фолк фестиваль"
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20-22 июня 2017 года в Новосибирске пройдет V международный форум технологического развития "Технопром-2017"
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Омская область готовится к проведению Арктического форума в ноябре 2017 года"
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