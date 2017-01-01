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01.01.2017
[00:18]

С Новым годом, друзья!!!

Здравствуй, Новый год 17-й века 21-го летящего! А успел в него вписаться ты, россиянин прошлого и настоящего?  [ подробнее ]
31.12.2016
[17:56]

Гора Соболиная в Байкальске входит в первую пятерку популярных зимних курортов России

По данным агентства "Турстат", в 2016 году туристический поток на российские зимние курорты вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.  [ подробнее ]
[15:08]

В Алтайском крае пресечен ввоз из Казахстана более 50 тыс литров контрабандного спирта

В Российской Федерации этиловый неденатурированный спирт с концентрацией спирта 80% и более отнесен к стратегически важным товарам и грузам.  [ подробнее ]
[11:29]

В Томске осуждена директор турфирмы, которая похитила у клиентов 1,5 млн рублей

Суд удовлетворил исковые заявления потерпевших и взыскал с экс-директора турфирмы материальный ущерб в размере около 980 тыс рублей.  [ подробнее ]
[09:16]

Дарья Антонюк из Красноярского края победила в финале пятого музыкального шоу "Голос"

Дарья стала обладательницей статуэтки победителя, а также заключила контракт с Universal Music Russia и получила сертификата на 1 млн рублей.  [ подробнее ]
[08:53]

В Иркутске волонтеры продолжат рейды по торговле суррогатным спиртным в новогодние праздники

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников подчеркнул, что это молодежное движение надо развивать и встраивать его работу в правовые рамки.  [ подробнее ]
[08:43]

В Новосибирской области при столкновении двух легковых автомобилей погибли два человека

Выезд на встречную полосу.  [ подробнее ]
[08:01]

Два человека погибли в Новосибирской области при столкновении легкового и грузового автомобилей

Водитель легкового автомобиля и его 11-летняя пассажирка.  [ подробнее ]
[07:43]

В Хакасии задержан обвиняемый в тройном убийстве Валерий Пидгурский

Из-за ссоры с женой.  [ подробнее ]
[06:52]

В Улан-Удэ открылась выставка средневековых доспехов и оружия

Организованы экскурсии и занятия для детей. Желающие смогут примерить доспехи и подержать оружие.  [ подробнее ]
[05:39]

В Чите в новогодние праздники работает передвижной пункт полиции

Основными задачами работы передвижного пункта станут охрана общественного порядка и общественной безопасности.  [ подробнее ]
30.12.2016
[14:52]

В Красноярске сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу на железнодорожном вокзале

Мужчина на собранные от попрошайничества деньги вселился в комнату отдыха вокзала, а уходя, прихватил с собой портфель спящего соседа.  [ подробнее ]
[12:37]

В Бурятии полиция выявила 192 преступления в сфере незаконного оборота алкогольной продукции

Всего с 20 по 29 декабря изъято более 18 тысяч литров парфюмерно-косметической продукции с высоким содержанием этилового спирта.  [ подробнее ]
[11:25]

В Иркутской области будут судить двух мужчин за жестокое убийство женщины и дочери

Основным доказательством является одорологическая экспертиза, согласно которой на орудии преступления обнаружен запах обоих обвиняемых.  [ подробнее ]
[08:52]

В начала года в Бурятии на железнодорожных путях сбиты поездами насмерть 23 человека

Большинство пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.  [ подробнее ]
[08:38]

За бутылку коньяка в подарок приставам на 1 млн рублей оштрафована в Новосибирске сторойкомпания

Бутылка конфискована.   [ подробнее ]
[07:18]

Власти Бурятии нашли замену уходящему в отставку члену Совета Федерации Арнольду Тулохонову

Генеральный директор телекомпании "Ариг Ус", депутат Народного Хурала Бурятии Татьяна Мантатова станет членом Совета Федерации РФ от республики.  [ подробнее ]
[06:15]

В Забайкалье полицейские изымают из реализации различные косметические лосьоны

Только за два дня из незаконного оборота изъято более 500 литров спиртосодержащей жидкости. По всем фактам проводится проверка.  [ подробнее ]
29.12.2016
[19:34]

В Омской области разрабатывается проект по совершенствованию системы социального питания

Паспорт проекта по социальному питанию будет представлен на утверждение губернатору Омской области в срок до 1 марта 2017 года.  [ подробнее ]
[18:52]

Ученые Томского политехнического университета исследуют благополучие жизни пожилых людей

Научный коллектив намерен комплексно исследовать феномен одиночества пожилых людей в России и внедрить уже имеющиеся наработки.  [ подробнее ]
[17:57]

В Новосибирске 29% жителей будут работать в новогодние каникулы

Новосибирцы хотят провести новогодние каникулы пассивно: самым желанным видом отдыха (48%) стал просмотр ТВ в компании с салатом "оливье".  [ подробнее ]
[16:14]

Шерегеш входит в первую пятерку самых популярных курортов России в зимний сезон

По данным агентства "Турстат", в 2016 году туристический поток на российские зимние курорты вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.  [ подробнее ]
[15:41]

В Новосибирске реализуется пилотный экскурсионный проект для детей "Краеведческий экспресс"

Компания "Экспресс-пригород" поддерживает социальные инициативы, обеспечивая транспортную доступность культурно-массовых мероприятий в Новосибирске.  [ подробнее ]
[15:17]

В Алтайском крае из продажи изъято более 2,5 тыс упаковок с лосьоном, в том числе - с "Боярышником"

На предпринимателей составили протоколы об административном правонарушении. Также во время рейдов было арестовано 17 штук косметического лосьона.  [ подробнее ]
[14:02]

В Новосибирской области при ремонте большегруза упавшим кузовом смертельно травмирован 18-летний рабочий

Следствию предстоит проверить соблюдение техники безопасности на предприятии.   [ подробнее ]
[12:53]

В Иркутске стая бродячих собак напала и покусала 17-летнюю девушку

Пострадавшая в больнице.  [ подробнее ]
[10:21]

Три человека погибли в Приангарье при столкновении двух легковых автомобилей

Пять травмированы.  [ подробнее ]
[10:10]

В Новосибирской области закрыт нелегальный водочный заводик, выпускавший в сутки 4000 бутылок спиртного

Продукция распространялась мелкими партиями на рынках в отдаленных районах Новосибирской области.  [ подробнее ]
[09:52]

Два человека погибли в Новосибирской области при столкновении двух легковых автомобилей

Выезд на встречную полосу.  [ подробнее ]
[09:40]

В Красноярске 72-летняя женщина обменяла мошенникам на еврокуклу почти 900 тысяч рублей

Они уговорили ее купить евро.  [ подробнее ]
[09:27]

Два человека погибли в Республике Алтай при пожаре в частном доме

80-летний мужчина и его 55-летний сын.  [ подробнее ]
[08:29]

В Иркутской области "Росгеология" приступит к изучению перспекивной на углеводороды площади

Итогом выполнения госконтракта должна стать оценка локализованных ресурсов углеводородов по категории Дл и разработка рекомендаций по постановке дальнейших поисково-оценочных работ.  [ подробнее ]
[07:56]

В Хакасии задержаны высокопоставленные, связанные с медицинскими закупками мошенники

Завышение цен на лекарства.  [ подробнее ]
[07:27]

В Бурятии руководитель ООО "Иликан" оштрафован за нарушение закона об "отмывании" доходов

ООО "Иликан" не предоставило в федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по двум операциям с куплей-продажей слитков золота.  [ подробнее ]
[06:57]

Прокуратура Красноярского края: убийство студентками СФУ новорожденных детей – слухи

Об этом ранее в эфире Авторитетного радио заявляла директор региональной общественной организации «Общаги» Суворова О.А.  [ подробнее ]
[06:56]

В Чите задержаны две женщины, которые успели сбыть фальшивые 5-тысячные купюры на 120 тыс рублей

Полицейские во время задержания обнаружили в машине тайник с фальшивками, в котором находилось 97 купюр с признаками подделки на сумму 485 тысяч рублей.  [ подробнее ]
28.12.2016
[20:39]

АПК Омской области из федерального бюджета получил дополнительно 153 млн рублей

Средства господдержки пойдут на уплату процентов по инвестиционным кредитам в сферах животноводства и растениеводства.  [ подробнее ]
[16:33]

В Барнауле с 4 по 7 января 2017 года пройдет форум "Юные лидеры Сибири"

Приглашается лидеры, активисты первичных и районных и городских организаций, участники программ всероссийских детских центров "Орленок", "Океан", "Смена".  [ подробнее ]
[15:36]

Авиакомпания "Аэрофлот" устроила новогодние шоу в Новосибирске

С помощью мастерства светового дизайна авиакомпания украсила в центре города здание облпотребсоюза. Его фасад стал окном в сказочный новогодний мир.  [ подробнее ]
[14:55]

Четвертый Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина пройдет в Новосибирске с 15 марта

Крупнейший международный форум страны объединит 14 концертов с участием мировых звёзд в Новосибирске и городах региона.  [ подробнее ]
[14:47]

В Томской области местный житель предстанет перед судом по обвинению в двойном убийстве

В ходе совместного распития спиртных напитков с двумя мужчинами обвиняемый нанес одному из них несколько ударов обухом топора и ножом в шею, затем убил и второго мужчину.  [ подробнее ]

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С 4 по 7 января 2017 года В Барнауле пройдет форум "Юные лидеры Сибири"
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7 января 2017 года в Омске стартует Рождественский полумарафон
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14 января 2017 года в Новосибирске впервые пройдет зимний средневековый фестиваль "Сибирский плацдарм"
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С 15 марта по 2 апреля 2017 года в Новосибирске пройдет 4-й Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина
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