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|03.02.2017
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[17:46]
В Алтайском крае предпринимательница обвиняется в оказании услуг, не обеспечивающих безопасность
Днем 8 января 2016 года 40-летняя женщина, пользуясь услугами подъемника, получила телесные повреждения в виде ампутации ногтевого фаланга 4 пальцев руки. [ подробнее ]
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[17:16]
В Новосибирске зарезан депутат совета депутатов Искитимского района
Рядом с местом преступления найден нож. [ подробнее ]
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[17:16]
В Красноярском крае транспортные полицейские спасли детей от пьющей матери
В настоящее время органами опеки и попечительства материалы о лишении родительских прав матери направлены в суд. [ подробнее ]
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[16:30]
В Томской области бывшая сотрудница учреждения здравоохранения обвиняется в получении взяток
Общая сумма полученных в качестве взяток денежных средств за период с июня 2015 по октябрь 2016 года составила 5600 рублей. [ подробнее ]
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[15:30]
НГУ - уникальная площадка празднования международного Дня Дарвина в России
Неделя Дарвина в НГУ - это не только лекции, но и праздник научного взгляда на окружающий нас мир, который объединяет Международный День Дарвина и День российской науки. [ подробнее ]
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[15:10]
В Красноярске создали уникальный изоляционный материал для строительства
Плотность "Ecothermo" снижена на 25%, что оказывает меньшую нагрузку на строительные конструкции и, самое главное, на четверть экономит его расход. [ подробнее ]
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[13:50]
В Новосибирске дан старт упрощенному экспорту российских товаров
Именно так и поступил Александр Ушаков, представитель новосибирской юридической компании, решив направить подарок своему партнеру в Китай. [ подробнее ]
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[13:08]
В Иркутской области задержаны мэр Казачинско-Ленского района и его заместитель за получение взятки
2,5 млн рублей даны за подписание актов выполненных работ, оплату по контракту на строительство полигона твердых бытовых отходов в районе. [ подробнее ]
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[10:25]
В Бурятии на незаконной деляне задержан "черный лесоруб" с трактором
У лесоруба изъяли древесину и трактор "МТЗ-82". На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ. [ подробнее ]
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[09:53]
Четверо человек погибли в Приангарье при пожаре в частном доме
Мужчина 1971 года рождения,его жена 1976 года рождения, их 16-летняя дочь и 8-летний сын. [ подробнее ]
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[06:35]
Двое маленьких детей отравились угарным газом при пожаре в частном доме в Алтайском крае
Причиной возгорания стала неисправная электрическая проводка. [ подробнее ]
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[05:39]
В Забайкалье россиянка пыталась скрыто провезти в Китай природные минералы - турмалины
У пассажирки туристического автобуса, следовавшего в КНР, таможенники обнаружили 24 необработанных минеральных камня. [ подробнее ]
|02.02.2017
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[18:26]
"Тотальный диктант - 2017" - акции по проверке грамотности в этом году пройдет 8 апреля
Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ "Глум-клуб" в начале 21-го века. [ подробнее ]
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[17:41]
В Кемеровской области гвардейцы задержали стрелка из пневматического оружия по машинам
Он рассказал, что в этот день употреблял спиртное. В какой-то момент ему захотелось пострелять из окна по голубям из пневматического пистолета. [ подробнее ]
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[17:15]
В Алтайском крае мастер электросетей обвиняется в нарушении правил безопасности
В Павловском районе после ремрнтных работ на подстанции мастер оставил незапертым вход в трансформаторную будку, через месяц в нее проникла 11-летняя девочка… [ подробнее ]
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[16:52]
В Республике Алтай в состоянии запоя, выпив стеклоочиститель, насмерть отравился 46-летний мужчина
Двухнедельный запой. [ подробнее ]
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[16:19]
6 жителей Кузбасса, покупавшие снегоходы в интернете, за полгода перечислили мошенникам 570000 рублей
По привлекательным ценам. [ подробнее ]
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[15:15]
В Красноярске из окна на 7-м этаже выпрыгнул 14-летний подросток
Пострадавший в тяжелом состоянии в реанимационном отделении БСМП. [ подробнее ]
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[14:59]
В Иркутске задержана группа студентоа, подозреваемых в совершении грабежа
Своих жертв, злоумышленники выбирали с помощью социальных сетей. Девушка заводила переписку, затем приглашала молодого человека на свидание... [ подробнее ]
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[14:31]
В Чите возбуждено два уголовных дела по незаконному экспорту пиломатериалов в Китай
Всего в КНР было незаконно экспортировано 735,69 кубометров пиломатериалов на сумму более 3,5 млн рублей. [ подробнее ]
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[14:19]
В Кузбассе 12-летняя девочка, пропавшая 26 декабря, была изнасилована и сброшена и сброшена в штрек
Ребенок знал своего насильника и убийцу. [ подробнее ]
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[12:52]
В России 29 регионов признаны неблагоприятным для производства сельхозпродукции
Список, утвержденный правительством РФ, необходим для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, вызванных погодой или стихией. [ подробнее ]
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[06:31]
В исправительных колониях Кузбасса в 2016 году установлены 37 подавителей сигнала сотовой связи
За минувший год в ходе различных оперативно-профилактических мероприятий при попытке доставки в исправительные учреждения было изъято более 1700 единиц сотовой связи. [ подробнее ]
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[04:54]
В Чите проходит первый краевой чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia
В качестве экспертов выступают представители работодателей-предприятий Забайкальского края. [ подробнее ]
|01.02.2017
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[18:55]
В Кузбассе найдено тело 12-летней девочки, пропавшей 26 января
Подозреваемый отказывается давать показания. [ подробнее ]
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[17:08]
В Алтайском крае осужден экс-работник подразделения ЗСЖД за расхищение имущества
Используя служебное положение, он похитил с предприятия свыше 20 тонн каменного угля, более тонны горюче-смазочных материалов [ подробнее ]
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[16:39]
В аэропорту города Томска обнаружена посылка с сигнальным пистолетом
В рамках профилактической работы полицейские напомнили мужчине, что в соответствии с законом "О почтовой связи" пересылка подобного рода оружия запрещена. [ подробнее ]
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[16:20]
В Братске начальник отдела по инспектированию автодорог обвиняется в получении взятки
Чиновнику грозит наказание в виде штрафа от 40- до 70- и даже до 90-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом. [ подробнее ]
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[15:49]
В Кузбассе на курорте Шерегеш при столкновении на горных лыжах мужчины и женщины погиб мужчина
При спуске с горы Зеленая. [ подробнее ]
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[13:30]
В Красноярске, заступаясь за сожительницу, 42-летний мужчина зарезал оскорбивших ее брата и знакомого
Все были пьяны. [ подробнее ]
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[13:24]
Новосибирские ученые: измельчение угля позволит энергетикам сэкономить на топливе
Уголь способен не только гореть, но и превращаться в горючие газы. Благодаря его химической активности можно делать системы газификаторов на основе этого ископаемого. [ подробнее ]
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[13:12]
В Кузбассе мать трех детей сожгла в печи нежеланного новорожденного ребенка
Ее муж знал об этом. [ подробнее ]
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[12:33]
В Красноярском крае на инвестиционные проекты требуются свыше 900 работников
Нужны арматурщики, машинисты экскаватора, бульдозера, водители БелАЗа, электрогазосварщики 5-6 разряда, бурильщики. [ подробнее ]
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[11:23]
В Кемеровской области на вокзале задержали мужчину с огнестрельным оружием
Проведенная экспертиза признала изъятый предмет огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом, годным для стрельбы пулями калибра до 9 мм. [ подробнее ]
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[09:49]
В Красноярском крае разработана уникальная технология обогащения флюорита
Продукцию ждут в черной и цветной металлургии, химической, керамической, стекольной, оптической и других отраслях промышленности. [ подробнее ]
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[09:17]
В Иркутске осужден гражданин КНР за покушение на дачу взятки должностному лицу
За прекращение в отношении него преследования по поводу незаконного пересечения границы РФ он предложил сотруднику правоохранительных органов 200 тыс рублей. [ подробнее ]
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[08:34]
Проблеме Байкала дали "сточную" оценку - уровень очистки озера всего 20%
По данным Минприроды, выбросы в озеро продолжают расти даже "при некотором снижении показателей в центральной экологической зоне Байкальской природной территории". [ подробнее ]
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[07:35]
В Улан-Удэ осужден горожанин за разбойное нападение на магазин
Закрыв лицо медицинской маской, он зашел в магазин "Белоречье" и направил на продавца "предмет, похожий на пистолет". [ подробнее ]
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[06:18]
Какой материал кровати самый практичный?
Кровать - ключевая фигура спальни, которая, так же как и матрас, влияет на качество сна и наше самочувствие. [ подробнее ]
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[05:58]
В Чите руководство детдома скрыло аборт и попытку самоубийства двух 15-летних девочек
Об этом стало известно после обращения сотрудников учреждения к детскому омбудсмену региона Ивану Катанаеву. [ подробнее ]
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