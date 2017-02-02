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01.02.2017
[18:55]

В Кузбассе найдено тело 12-летней девочки, пропавшей 26 января

Подозреваемый отказывается давать показания.  [ подробнее ]
[17:08]

В Алтайском крае осужден экс-работник подразделения ЗСЖД за расхищение имущества

Используя служебное положение, он похитил с предприятия свыше 20 тонн каменного угля, более тонны горюче-смазочных материалов  [ подробнее ]
[16:39]

В аэропорту города Томска обнаружена посылка с сигнальным пистолетом

В рамках профилактической работы полицейские напомнили мужчине, что в соответствии с законом "О почтовой связи" пересылка подобного рода оружия запрещена.  [ подробнее ]
[16:20]

В Братске начальник отдела по инспектированию автодорог обвиняется в получении взятки

Чиновнику грозит наказание в виде штрафа от 40- до 70- и даже до 90-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом.  [ подробнее ]
[15:49]

В Кузбассе на курорте Шерегеш при столкновении на горных лыжах мужчины и женщины погиб мужчина

При спуске с горы Зеленая.  [ подробнее ]
[13:30]

В Красноярске, заступаясь за сожительницу, 42-летний мужчина зарезал оскорбивших ее брата и знакомого

Все были пьяны.  [ подробнее ]
[13:24]

Новосибирские ученые: измельчение угля позволит энергетикам сэкономить на топливе

Уголь способен не только гореть, но и превращаться в горючие газы. Благодаря его химической активности можно делать системы газификаторов на основе этого ископаемого.  [ подробнее ]
[13:12]

В Кузбассе мать трех детей сожгла в печи нежеланного новорожденного ребенка

Ее муж знал об этом.  [ подробнее ]
[12:33]

В Красноярском крае на инвестиционные проекты требуются свыше 900 работников

Нужны арматурщики, машинисты экскаватора, бульдозера, водители БелАЗа, электрогазосварщики 5-6 разряда, бурильщики.  [ подробнее ]
[11:23]

В Кемеровской области на вокзале задержали мужчину с огнестрельным оружием

Проведенная экспертиза признала изъятый предмет огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом, годным для стрельбы пулями калибра до 9 мм.  [ подробнее ]
[09:49]

В Красноярском крае разработана уникальная технология обогащения флюорита

Продукцию ждут в черной и цветной металлургии, химической, керамической, стекольной, оптической и других отраслях промышленности.  [ подробнее ]
[09:17]

В Иркутске осужден гражданин КНР за покушение на дачу взятки должностному лицу

За прекращение в отношении него преследования по поводу незаконного пересечения границы РФ он предложил сотруднику правоохранительных органов 200 тыс рублей.  [ подробнее ]
[08:34]

Проблеме Байкала дали "сточную" оценку - уровень очистки озера всего 20%

По данным Минприроды, выбросы в озеро продолжают расти даже "при некотором снижении показателей в центральной экологической зоне Байкальской природной территории".  [ подробнее ]
[07:35]

В Улан-Удэ осужден горожанин за разбойное нападение на магазин

Закрыв лицо медицинской маской, он зашел в магазин "Белоречье" и направил на продавца "предмет, похожий на пистолет".  [ подробнее ]
[06:18]

Какой материал кровати самый практичный?

Кровать - ключевая фигура спальни, которая, так же как и матрас, влияет на качество сна и наше самочувствие.  [ подробнее ]
[05:58]

В Чите руководство детдома скрыло аборт и попытку самоубийства двух 15-летних девочек

Об этом стало известно после обращения сотрудников учреждения к детскому омбудсмену региона Ивану Катанаеву.  [ подробнее ]
31.01.2017
[20:02]

В Омской области с 1 февраля можно получить паспорт гражданина России в многофункциональных центрах

Также с 1 февраля в многофункциональном центре можно будет получить международное водительское удостоверение и произвести замену водительских прав взамен утерянных.  [ подробнее ]
[19:35]

В Новосибирске на рынке труда наиболее востребованы специалисты сферы продаж

Значительно меньше, 33% работодателей, будут привлекать рабочий персонал, 14% будут искать ИТ-специалистов, а 12% - HR-менеджеров и маркетологов.  [ подробнее ]
[18:51]

Четыре человека погибли в Омской области, отравившись дома угарным газом

Дымоход в печи был закрыт заслонкой.   [ подробнее ]
[18:38]

В Кузбассе задержан мужчина, в доме которого найдены следы крови пропавшей 26 января 12-летней девочки

Обнаружено место, где предположительно, может находиться тело погибшей.  [ подробнее ]
[18:12]

В Томской области бывший руководитель ЖКХ сельского поселения обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Он распорядился, чтобы ему начисляли за ненормированный рабочий день 35% оклада. В результате ему были незаконно выплачены более 92,5 тыс рублей.  [ подробнее ]
[15:40]

В Красноярском крае опять, отравившись виски «Джек Дэниэлс», умер 56-летний мужчина

По предварительным данным, бутылку «виски» потерпевшему подарили его родственники.  [ подробнее ]
[15:03]

В Кемеровской области задержали девушку, которая похитила деньги у поклонника

Воспользовавшись ситуацией, гостья через мобильное приложение в телефоне списала с его счета денежные средства.  [ подробнее ]
[12:31]

Четыре человека погибли в Приангарье при нелепом пожаре в частном доме

Угли из печи были оставлены на веранде.  [ подробнее ]
[11:14]

В Красноярском крае 28-летний мужчина облил бензином сожительницу и поджег, женщина скончалась

Уголовное дело возбуждено по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).  [ подробнее ]
[09:50]

С 31 января по 5 февраля 2017 года в Красноярске пройдет чемпионат WorldSkills Russia

Сегодня на участие в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) заявились 470 участников по 57 компетенциям.  [ подробнее ]
[08:40]

В Забайкалье 15-летняя школьница убита одноклассником и его 17-летним другом

Вычислены по общению в соцсети.   [ подробнее ]
[08:24]

На 3 года осужден в Кузбассе наркополицейский, крышевавший драгдилеров

Он также оштрафован на 2 млн рублей.  [ подробнее ]
[08:11]

В Новосибирске, выбросившись с балкона, покончила с собой 80-летняя женщина

По словам родственников, погибшая ранее высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.  [ подробнее ]
[07:18]

В Бурятии в пьяной бизнес-ссоре 40-летний коммерсант зарезал своего компаньона

После празднования Нового года с китайскими рабочими.  [ подробнее ]
[04:41]

В Забайкалье задержали мошенников, похищавших деньги у пенсионеров

К 69-летней жительнице города Краснокаменска подошла женщина и обратила внимание на то, что у пенсионерки болит спина…  [ подробнее ]
30.01.2017
[16:35]

Новосибирский Академпарк впервые вышел на безубыточность - Дмитрий Верховод

Пока Дмитрий Верховод дал согласие на внештатной основе консультировать руководителя автономного кластерного фонда "Парк инновационных технологий" в Астане.  [ подробнее ]
[15:57]

Шестой Забайкальский кинофестиваль в 2017 году пройдёт не только в Чите, но и в шести районах края

В этом году в рамках программы "Фонд кино" России Забайкальскому краю были выделены субсидии в размере 30 млн рублей.  [ подробнее ]
[11:52]

В Омской области 9 раз судимый мужчина зарезал любовника своей сожительницы

Застав их в объятиях.  [ подробнее ]
[10:48]

В Ачинске полицейские раскрыли кражу сотового телефона в поезде Москва-Хабаровск

Сотрудники полиции установили местонахождение похищенного телефона. Оказалось, что им пользовался 19-летний житель Бурятии.  [ подробнее ]
[10:44]

Новосибирские геологи объяснили особенности происхождения необычных желтых алмазов

На основании комплексного исследования геологи сделали вывод, что желтые алмазы, вероятно, кристаллизовались из остатков органического вещества (живых организмов), когда-то находившегося на поверхности Земли.  [ подробнее ]
29.01.2017
[13:05]

11-12 июня 2017 года в Иркутске пройдет Байкальский международный арт-фолк фестиваль

Фестиваль, как солидный международный конкурс мастерства и обмена опытом, будет иметь свой Гран-при и, соответственно, солидную денежную премию.  [ подробнее ]
[08:05]

Четыре человека погибли в Томской области при столкновении двух легковых автомобилей

Выезд на встречную полосу.  [ подробнее ]
28.01.2017
[12:34]

Более 30 осужденных из исправительных учреждений Бурятии собираются учиться в университете «Синергия»

Уже в марте все желающие будут зачислены в ВУЗ. Обучение длится 4,5 года.   [ подробнее ]
[12:04]

В Кузбассе два дня ищут пропавшую 26 января безвести 12-летнюю девочку

Возбуждено уголовное дело.  [ подробнее ]
[08:07]

В Красноярске открылся турнир по вольной борьбе "Иван Ярыгин"

Соревнования начались вчера, 27 января, вечером. Общий призовой фонд турнира "Иван Ярыгин" - 6,4 млн рублей.  [ подробнее ]

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С 17 по 19 февраля 2017 года в в Красноярске впервые пройдет Российский патриотический фестиваль"
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С 14 по 28 марта в новосибирском Академпарке пройдет бизнес-ускоритель
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С 15 марта по 2 апреля 2017 года в Новосибирске пройдет 4-й Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина
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20-22 апреля 2-17 года состоится XIV Красноярский экономический форум "Российская экономика: повестка 2018-2024"
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11-12 июня 2017 года в Иркутске пройдет Байкальский международный арт-фолк фестиваль"
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20-22 июня 2017 года в Новосибирске пройдет V международный форум технологического развития "Технопром-2017"
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Омская область готовится к проведению Арктического форума в ноябре 2017 года"
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