сегодня: 01.01.2017
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С Новым годом, друзья!!!
Здравствуй, Новый год 17-й века 21-го летящего! А успел в него вписаться ты, россиянин прошлого и настоящего? [ подробнее ]
Гора Соболиная в Байкальске входит в первую пятерку популярных зимних курортов России
По данным агентства "Турстат", в 2016 году туристический поток на российские зимние курорты вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. [ подробнее ]
В Алтайском крае пресечен ввоз из Казахстана более 50 тыс литров контрабандного спирта
В Российской Федерации этиловый неденатурированный спирт с концентрацией спирта 80% и более отнесен к стратегически важным товарам и грузам. [ подробнее ]
В Томске осуждена директор турфирмы, которая похитила у клиентов 1,5 млн рублей
Суд удовлетворил исковые заявления потерпевших и взыскал с экс-директора турфирмы материальный ущерб в размере около 980 тыс рублей. [ подробнее ]
Дарья Антонюк из Красноярского края победила в финале пятого музыкального шоу "Голос"
Дарья стала обладательницей статуэтки победителя, а также заключила контракт с Universal Music Russia и получила сертификата на 1 млн рублей. [ подробнее ]
В Иркутске волонтеры продолжат рейды по торговле суррогатным спиртным в новогодние праздники
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников подчеркнул, что это молодежное движение надо развивать и встраивать его работу в правовые рамки. [ подробнее ]
В Новосибирской области при столкновении двух легковых автомобилей погибли два человека
Выезд на встречную полосу. [ подробнее ]
Два человека погибли в Новосибирской области при столкновении легкового и грузового автомобилей
Водитель легкового автомобиля и его 11-летняя пассажирка. [ подробнее ]
В Хакасии задержан обвиняемый в тройном убийстве Валерий Пидгурский
Из-за ссоры с женой. [ подробнее ]
В Улан-Удэ открылась выставка средневековых доспехов и оружия
Организованы экскурсии и занятия для детей. Желающие смогут примерить доспехи и подержать оружие. [ подробнее ]
В Чите в новогодние праздники работает передвижной пункт полиции
Основными задачами работы передвижного пункта станут охрана общественного порядка и общественной безопасности. [ подробнее ]
В Красноярске сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу на железнодорожном вокзале
Мужчина на собранные от попрошайничества деньги вселился в комнату отдыха вокзала, а уходя, прихватил с собой портфель спящего соседа. [ подробнее ]
В Бурятии полиция выявила 192 преступления в сфере незаконного оборота алкогольной продукции
Всего с 20 по 29 декабря изъято более 18 тысяч литров парфюмерно-косметической продукции с высоким содержанием этилового спирта. [ подробнее ]
В Иркутской области будут судить двух мужчин за жестокое убийство женщины и дочери
Основным доказательством является одорологическая экспертиза, согласно которой на орудии преступления обнаружен запах обоих обвиняемых. [ подробнее ]
В начала года в Бурятии на железнодорожных путях сбиты поездами насмерть 23 человека
Большинство пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. [ подробнее ]
За бутылку коньяка в подарок приставам на 1 млн рублей оштрафована в Новосибирске сторойкомпания
Бутылка конфискована.
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Власти Бурятии нашли замену уходящему в отставку члену Совета Федерации Арнольду Тулохонову
Генеральный директор телекомпании "Ариг Ус", депутат Народного Хурала Бурятии Татьяна Мантатова станет членом Совета Федерации РФ от республики. [ подробнее ]
В Забайкалье полицейские изымают из реализации различные косметические лосьоны
Только за два дня из незаконного оборота изъято более 500 литров спиртосодержащей жидкости. По всем фактам проводится проверка. [ подробнее ]
В Омской области разрабатывается проект по совершенствованию системы социального питания
Паспорт проекта по социальному питанию будет представлен на утверждение губернатору Омской области в срок до 1 марта 2017 года. [ подробнее ]
Ученые Томского политехнического университета исследуют благополучие жизни пожилых людей
Научный коллектив намерен комплексно исследовать феномен одиночества пожилых людей в России и внедрить уже имеющиеся наработки. [ подробнее ]
В Новосибирске 29% жителей будут работать в новогодние каникулы
Новосибирцы хотят провести новогодние каникулы пассивно: самым желанным видом отдыха (48%) стал просмотр ТВ в компании с салатом "оливье". [ подробнее ]
Шерегеш входит в первую пятерку самых популярных курортов России в зимний сезон
В Новосибирске реализуется пилотный экскурсионный проект для детей "Краеведческий экспресс"
Компания "Экспресс-пригород" поддерживает социальные инициативы, обеспечивая транспортную доступность культурно-массовых мероприятий в Новосибирске. [ подробнее ]
В Алтайском крае из продажи изъято более 2,5 тыс упаковок с лосьоном, в том числе - с "Боярышником"
На предпринимателей составили протоколы об административном правонарушении. Также во время рейдов было арестовано 17 штук косметического лосьона. [ подробнее ]
В Новосибирской области при ремонте большегруза упавшим кузовом смертельно травмирован 18-летний рабочий
Следствию предстоит проверить соблюдение техники безопасности на предприятии. [ подробнее ]
В Иркутске стая бродячих собак напала и покусала 17-летнюю девушку
Пострадавшая в больнице. [ подробнее ]
Три человека погибли в Приангарье при столкновении двух легковых автомобилей
Пять травмированы. [ подробнее ]
В Новосибирской области закрыт нелегальный водочный заводик, выпускавший в сутки 4000 бутылок спиртного
Продукция распространялась мелкими партиями на рынках в отдаленных районах Новосибирской области. [ подробнее ]
Два человека погибли в Новосибирской области при столкновении двух легковых автомобилей
В Красноярске 72-летняя женщина обменяла мошенникам на еврокуклу почти 900 тысяч рублей
Они уговорили ее купить евро. [ подробнее ]
Два человека погибли в Республике Алтай при пожаре в частном доме
80-летний мужчина и его 55-летний сын. [ подробнее ]
В Иркутской области "Росгеология" приступит к изучению перспекивной на углеводороды площади
Итогом выполнения госконтракта должна стать оценка локализованных ресурсов углеводородов по категории Дл и разработка рекомендаций по постановке дальнейших поисково-оценочных работ. [ подробнее ]
В Хакасии задержаны высокопоставленные, связанные с медицинскими закупками мошенники
Завышение цен на лекарства. [ подробнее ]
В Бурятии руководитель ООО "Иликан" оштрафован за нарушение закона об "отмывании" доходов
ООО "Иликан" не предоставило в федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по двум операциям с куплей-продажей слитков золота. [ подробнее ]
Прокуратура Красноярского края: убийство студентками СФУ новорожденных детей – слухи
Об этом ранее в эфире Авторитетного радио заявляла директор региональной общественной организации «Общаги» Суворова О.А. [ подробнее ]
В Чите задержаны две женщины, которые успели сбыть фальшивые 5-тысячные купюры на 120 тыс рублей
Полицейские во время задержания обнаружили в машине тайник с фальшивками, в котором находилось 97 купюр с признаками подделки на сумму 485 тысяч рублей. [ подробнее ]
АПК Омской области из федерального бюджета получил дополнительно 153 млн рублей
Средства господдержки пойдут на уплату процентов по инвестиционным кредитам в сферах животноводства и растениеводства. [ подробнее ]
В Барнауле с 4 по 7 января 2017 года пройдет форум "Юные лидеры Сибири"
Приглашается лидеры, активисты первичных и районных и городских организаций, участники программ всероссийских детских центров "Орленок", "Океан", "Смена". [ подробнее ]
Авиакомпания "Аэрофлот" устроила новогодние шоу в Новосибирске
С помощью мастерства светового дизайна авиакомпания украсила в центре города здание облпотребсоюза. Его фасад стал окном в сказочный новогодний мир. [ подробнее ]
Четвертый Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина пройдет в Новосибирске с 15 марта
Крупнейший международный форум страны объединит 14 концертов с участием мировых звёзд в Новосибирске и городах региона. [ подробнее ]
В Томской области местный житель предстанет перед судом по обвинению в двойном убийстве
В ходе совместного распития спиртных напитков с двумя мужчинами обвиняемый нанес одному из них несколько ударов обухом топора и ножом в шею, затем убил и второго мужчину. [ подробнее ]